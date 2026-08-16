Ovo je prva posjeta Hayye Egiptu otkako je preuzeo čelnu poziciju u Hamasu

Delegacija Hamasa ide u Kairo na razgovore o sporazumu o prekidu vatre u Gazi Ovo je prva posjeta Hayye Egiptu otkako je preuzeo čelnu poziciju u Hamasu

Delegacija Hamasa, predvođena šefom Političkog biroa pokreta Khalilom al-Hayyom, doputovat će u nedjelju u Kairo, gdje će s egipatskim zvaničnicima razgovarati o palestinskom pitanju i naporima na učvršćivanju sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Izvor iz Hamasa kazao je za Anadolu da će visoka delegacija pokreta, na čelu s njegovim liderom Khalilom al-Hayyom, večeras doputovati u glavni grad Egipta Kairo kako bi održala razgovore s egipatskim zvaničnicima.

Prema istom izvoru, delegacija će se sastati s načelnikom egipatske Opće obavještajne službe Hassanom Rashadom. Na sastanku će biti razmatran niz pitanja i najnovijih dešavanja vezanih za palestinsko pitanje, a u prvom planu bit će razgovori o učvršćivanju sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Ovo je prva posjeta Hayye Egiptu otkako je preuzeo čelnu poziciju u Hamasu.

U delegaciji se, prema navodima izvora, nalaze i predsjednik Savjetodavnog vijeća Hamasa Mohammed Darwish, šef pokreta u inostranstvu Khaled Meshaal, čelnik Hamasa na Zapadnoj obali Zaher Jabarin te šef Ureda za arapske i islamske odnose Basem Naim.

Delegacija će s egipatskim zvaničnicima razgovarati i o drugim aspektima palestinskog pitanja i naporima usmjerenim na održavanje i konsolidaciju prekida vatre u Gazi.