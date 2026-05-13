David Venturella novi čelnik ICE-a: Povratak tvorca kontroverznog programa deportacije Venturella na ovu poziciju dolazi nakon ostavke bivšeg vršioca dužnosti direktora Todda Lyonsa, koji je funkciju napustio prošlog mjeseca

Visoki zvaničnik američke Službe za imigraciju i carine (ICE) David Venturella izabran je za novog čelnika ove agencije, potvrdio je u utorak portparol Ministarstva unutrašnje sigurnosti (DHS), prenosi Anadolu.

David Venturella je ranije bio na čelu kontroverznog programa ICE-a "Secure Communities" (Sigurne zajednice). Nakon toga je prešao u privatni sektor, gdje je do 2023. godine radio kao viši potpredsjednik za odnose s klijentima u kompaniji GEO Group, koja upravlja privatnim zatvorima.

Prema javnim evidencijama koje citira NBC News, GEO Group ima ugovore s ICE-om vrijedne više od milijardu dolara. Čak i nakon penzionisanja, Venturella je nastavio savjetovati ovu kompaniju o ugovorima kao konsultant.

Program "Secure Communities", koji je Venturella vodio, podrazumijeva dijeljenje otisaka prstiju svih osoba u pritvoru s federalnim vlastima radi identifikacije imigranata bez dokumenata.

Bivši predsjednik Barack Obama ukinuo je ovaj program 2014. godine, uz obrazloženje tadašnjeg sekretara DHS-a Jeha Johnsona da narušava povjerenje između imigrantskih zajednica i lokalne policije.

Međutim, predsjednik Donald Trump ponovo je aktivirao program 2017. godine tokom svog prvog mandata. U martu ove godine, Trump je na mjestu sekretara unutrašnje sigurnosti zamijenio Kristi Noem republikanskim senatorom Markwaynom Mullinom.

Trumpova kampanja za drugi mandat bila je fokusirana na masovne deportacije, a nakon povratka na vlast, operacije ICE-a u gradovima poput Los Angelesa, Minneapolisa i Chicaga privukle su veliku pažnju nacionalne javnosti. Tokom jedne od operacija u Minneapolisu, federalni agenti su usmrtili dvoje američkih državljana, Renee Good i Alexa Prettija.

Ostavka prethodnog direktora Lyonsa uslijedila je 31. maja, usred rekordnog nedostatka sredstava u budžetu agencije, iako tačni razlozi njegovog odlaska nisu zvanično potvrđeni.