Neformalna večera na Lovćenu bila je uvod u sutrašnji samit u Tivtu, koji se smatra jednim od najznačajnijih međunarodnih događaja u Crnoj Gori od sticanja nezavisnosti.

Crnogorski čelnici ugostili lidere EU i regiona: Dobro došli u Crnu Goru, narednu članicu EU Neformalna večera na Lovćenu bila je uvod u sutrašnji samit u Tivtu, koji se smatra jednim od najznačajnijih međunarodnih događaja u Crnoj Gori od sticanja nezavisnosti.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić dočekali su u četvrtak na Lovćenu lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, uoči Samita EU–Zapadni Balkan koji će sutra biti održan u Tivtu.

Lideri su iz Boke stigli na Lovćen, simbol crnogorske historije, slobode i državnog identiteta, uz jedan od najprepoznatljivijih pogleda u Evropi, saopćeno je iz ureda Milatovića.

U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, predsjednik Milatović poželio je dobrodošlicu evropskim i regionalnim zvaničnicima, ističući da je zemlja u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.

„Nazdravimo prijateljstvu, miru i našoj zajedničkoj evropskoj budućnosti. Dobro došli u Crnu Goru, narednu članicu Evropske unije“, poručio je Milatović.

Neformalna večera na Lovćenu bila je uvod u sutrašnji samit u Tivtu, koji se smatra jednim od najznačajnijih međunarodnih događaja u Crnoj Gori od sticanja nezavisnosti.

Crna Gora dočekuje evropske lidere kao država koja je najdalje odmakla u procesu evropskih integracija među zemljama regiona, ulazeći u završnicu jednog od ključnih poglavlja svoje savremene historije.