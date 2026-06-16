Crna Gora zatvorila polovinu poglavlja u pristupnim pregovorima s EU, do kraja godine zatvaramo i preostala, rekao je premijer

Crna Gora zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima s EU, Brisel pohvalio napredak Crna Gora zatvorila polovinu poglavlja u pristupnim pregovorima s EU, do kraja godine zatvaramo i preostala, rekao je premijer

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji privremeno je u ponedjeljak zatvorila poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koja pripadaju klasteru 2, u okviru pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da Crna Gora napreduje „velikom brzinom“, ističući da zatvaranje dva poglavlja predstavlja konkretne koristi procesa evropske integracije.

„Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne sedmice. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički akteri treba da nastave da daju doprinos reformama“, rekla je Kos.

"Evropska unija već priprema mjesto Crne Gore u EU, pripremamo se", dodala je Kos.



Premijer Milojko Spajić poručio je da je Crna Gora posvećena završetku pregovaračkog procesa i da će, kako je naveo, do kraja godine biti zatvorena sva poglavlja, uz cilj da zemlja postane 28. članica EU do 2028. godine.

"Crna Gora zatvorila polovinu poglavlja u pristupnim pregovorima s EU, do kraja godine zatvaramo i preostala", rekao je premijer.



On je naglasio da svako zatvoreno poglavlje predstavlja dokaz da proces proširenja funkcioniše kada postoje politička volja i reformski kapacitet.

„Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje, već isporučuje rezultate“, rekao je Spajić, dodajući da evropske integracije predstavljaju „generacijski projekat“ i put ka većoj sigurnosti i prosperitetu građana.

Premijer je posebno istakao značaj zatvorenih poglavlja, navodeći da Poglavlje 2 omogućava slobodu kretanja i rada građana u EU, dok Poglavlje 28 jača zaštitu potrošača i standarde tržišta.

On je naveo da je Crna Gora sada privremeno zatvorila tri od četiri poglavlja koja se odnose na temeljne slobode EU, kao i sedam od deset poglavlja u okviru Klastera 2.

Spajić je dodao da zatvaranje poglavlja ne znači kraj reformi, već potvrdu napretka i pozvao poslanike da podrže ustavne promjene koje su dio evropske agende.

Crna Gora je pregovore o članstvu u Evropskoj uniji otvorila 2012. godine, kao prva država iz regiona koja je započela pristupni proces po novoj metodologiji EU.