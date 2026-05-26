Crna Gora u centru evropske politike: Tivat domaćin samita EU – Zapadni Balkan U Crnu Goru dolaze najviši lideri EU i regiona, uključujući Macrona, Von der Layen i Costu, na samit 5. juna

Za nekoliko dana evropski i regionalni lideri okupit će se u Tivtu na Samitu EU – Zapadni Balkan 2026, prvom događaju ovog političkog i diplomatskog ranga u Crnoj Gori, koji će biti održan 5. juna, a domaćin će biti predsjednik Jakov Milatović, javlja Anadolu.

"Za nekoliko dana, evropski i regionalni lideri doći će u Tivat, u Crnu Goru. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, naša država dočekuje Evropu u trenutku kada je njen evropski cilj bliži nego ikad", objavljeno je iz Ureda Milatovića.

Domaćin Samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Nakon kontinuiranih razgovora sa evropskim partnerima, Milatović je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Costom uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Tivtu, čime Crna Gora prvi put postaje mjesto susreta evropskih i regionalnih lidera u ovom formatu.

Samit u Tivtu dolazi u jednom od najvažnijih trenutaka savremene crnogorske istorije: kada je politika proširenja ponovo visoko na evropskoj agendi, a Crna Gora ulazi u završnu fazu svog evropskog puta.

"Za našu državu, to je potvrda međunarodnog kredibiliteta, povjerenja evropskih partnera i sposobnosti da bude ne samo učesnik, već i domaćin evropskog dijaloga", objavio je Ured crnogorskog predsjednika.

Samit će okupiti učesnike na najvišem političkom nivou. Među učesnicima su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Layen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španije Pedro Sanchez, premijerka Italije Giorgie Meloni, kao i brojni drugi evropski i regionalni lideri.

Tivat i Boka tih dana bit će evropska pozornica Crne Gore, mjesto susreta Evrope i regiona, i poruke da se zajednička budućnost gradi kroz povjerenje, partnerstvo i proširenje.

Crna Gora u ovaj Samit ulazi kao najnaprednija kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, sa jasnom ambicijom da postane 28. članica EU do 2028. godine. Evropski put nije parola, već posao koji se radi svakog dana, kroz plan, rad i rezultate.

"Iz Tivta želimo da pošaljemo poruku da je evropska budućnost ostvariva, a da je naša država spremna da evropsku šansu pretvori u rezultat. Cijela Evropa u Crnoj Gori. Crna Gora u Evropi", objavljeno je iz Ureda Milatovića.