U čestitki je naglašen i značaj savezništva dvije zemlje u očuvanju regionalne bezbjednosti

Crna Gora: Trump čestitao Milatoviću Dan državnosti, istakao snažno savezništvo sa SAD-om U čestitki je naglašen i značaj savezništva dvije zemlje u očuvanju regionalne bezbjednosti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je čestitku predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, ističući da je prijateljstvo dvije zemlje snažnije nego ikad, saopšteno je u nedjelju iz Ureda predsjednika Crne Gore.

U čestitki, Tramp je naveo da Dan državnosti predstavlja priliku za obilježavanje trajnog prijateljstva između dvije zemlje, koje se razvija više od 120 godina diplomatskih odnosa.

„To je veza koja je dodatno ojačala otkako je Crna Gora, prije nešto više od dvije decenije, obnovila svoju nezavisnost“, istakao je Tramp.

On je izrazio očekivanje da će partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti da se širi u narednim godinama.

Posebno je ukazao na značaj nedavno usaglašenog međuvladinog sporazuma, naglašavajući potencijal saradnje sa američkim privatnim sektorom.

„Privatni sektor Sjedinjenih Američkih Država, najdinamičniji svjetski pokretač investicija, rasta i inovacija, u idealnoj je poziciji da sa Crnom Gorom sarađuje na projektima u oblastima infrastrukture, energetike, bezbjednosti i tehnologije“, naveo je Tramp.

U čestitki je naglašen i značaj savezništva dvije zemlje u očuvanju regionalne bezbjednosti i odbrani zajedničkih demokratskih vrijednosti.

„Ponosni smo što stojimo uz Crnu Goru, našu saveznicu“, poručio je Tramp, poželjevši građanima obje zemlje mir i prosperitet u narednom periodu.