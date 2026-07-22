Iz Podgorice su poručili da ostaju posvećeni pronalasku održivih i obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja

Crna Gora spremna kroz dijalog rješavati otvorena pitanja s Hrvatskom Iz Podgorice su poručili da ostaju posvećeni pronalasku održivih i obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja

Crna Gora će nastaviti da otvorena pitanja s Hrvatskom rješava kroz otvoren, odgovoran i dobronamjeran dijalog, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore u srijedu, nakon poziva Zagreba da se preduzmu odlučniji koraci u rješavanju bilateralnih sporova.

„Naša posvećenost ostaje nepromijenjena – sva otvorena bilateralna pitanja treba rješavati otvorenim, kontinuiranim i dobronamjernim dijalogom, u duhu međusobnog poštovanja i partnerstva koje dijelimo kao susjedne zemlje, saveznici u NATO-u i, uvjereni smo, uskoro dvije članice Evropske unije“, navodi se u saopćenju crnogorskog MVP-a.

Iz Podgorice su poručili da ostaju posvećeni pronalasku održivih i obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja, ocjenjujući da je neposredan i sadržajan dijalog najbolji put za približavanje stavova, uklanjanje nedoumica i jačanje međusobnog povjerenja.

Reakcija crnogorske vlade uslijedila je nakon što je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova pozvalo Podgoricu da preduzme „odlučne korake“ u rješavanju pitanja važnih za odnose dvije zemlje i evropski put Crne Gore.

Hrvatska strana navela je da očekuje napredak u pitanjima obeštećenja bivših logoraša, pronalaska 14 nestalih osoba iz Domovinskog rata, procesuiranja ratnih zločina, rješavanja imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori, očuvanja spomen-ploče na bivšem logoru Morinj, promjene naziva bazena u Kotoru, nastavka razgovora o granici na moru, kao i povrata školskog broda „Jadran“.

Iz Zagreba su istakli da su dobrosusjedski odnosi jedan od ključnih političkih kriterija u procesu proširenja Evropske unije, koji je sadržan i u pregovaračkom okviru za Crnu Goru i druge države kandidate.