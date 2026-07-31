Iz Ministarstva su dodali da javno komentarisanje unutrašnjih političkih prilika i svrstavanje uz političke aktere nije u skladu s ulogom diplomatskih predstavnika.

Crna Gora pozvala ruskog ambasadora na razgovor zbog spornih izjava nakon odluke o uvođenju viza Iz Ministarstva su dodali da javno komentarisanje unutrašnjih političkih prilika i svrstavanje uz političke aktere nije u skladu s ulogom diplomatskih predstavnika.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je na razgovor ambasadora Rusije Aleksandra Lukašika, poručivši mu da su neprihvatljive izjave kojima se dovode u pitanje samostalnost i kredibilitet državnih institucija.

Iz Ministarstva su u četvrtak saopštili da je Lukašik pozvan zbog navoda iz autorskog teksta objavljenog uoči obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje, kao i zbog reagovanja Ambasade Rusije na odluku Vlade Crne Gore o usklađivanju vizne politike s Evropskom unijom.

Tokom razgovora istaknuto je da iznesene ocjene prevazilaze okvire uobičajene diplomatske komunikacije i nisu u skladu s principima međusobnog poštovanja između diplomatske misije i države prijema.

„Posebno je naglašeno da su neprihvatljive kvalifikacije kojima se dovode u pitanje samostalnost, kredibilitet i sposobnost institucija Crne Gore da suvereno donose odluke i vode državnu politiku“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da javno komentarisanje unutrašnjih političkih prilika i svrstavanje uz političke aktere nije u skladu s ulogom diplomatskih predstavnika.

U vezi s odlukom o viznoj politici, naglašeno je da potpuno usklađivanje s pravilima Evropske unije predstavlja važan korak u procesu evropskih integracija i dio obaveza koje je Crna Gora preuzela.

„Riječ je o suverenoj odluci Vlade Crne Gore, donesenoj u skladu s nacionalnim interesima i strateškim ciljem članstva u EU, a ne o mjeri usmjerenoj protiv građana Rusije“, poručili su iz Ministarstva.

Dodaje se da se vanjska politika Crne Gore zasniva na poštovanju međunarodnog prava, uključujući Ujedinjene nacije, kao i principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta država.

Ambasadoru je također ukazano na obaveze iz Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, prema kojima su diplomatski predstavnici dužni poštovati zakone države prijema i ne miješati se u njene unutrašnje poslove.

Iz Ministarstva su poručili da očekuju da budući javni nastupi Ambasade Rusije budu u skladu sa standardima profesionalne diplomatske komunikacije i uz puno poštovanje suvereniteta Crne Gore.

Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopćila je u utorak da odluka Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane predstavlja dokaz „zavisnosti spoljnopolitičkog kursa Crne Gore od stranog uticaja“.



„Zadržavamo pravo na adekvatan odgovor na neprijateljske poteze“, navodi se u saopćenju.

Crnogorske vlasti ranije su najavile da će ruski državljani od 1. novembra morati pribaviti vizu za ulazak u zemlju, uz mogućnost podnošenja zahtjeva u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore i viznim centrima u Rusiji, kao i planirano uvođenje elektronskih viza. Pored Rusije, vize će biti potrebne i građanima Turske, Saudijske Arabije, Bjelorusije i Kine.