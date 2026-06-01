Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji, rekao je šef Evropskog vijeća

Costa u Sarajevu upozorio na nužnost reformi: BiH nekoliko koraka od naredne faze pregovora s EU Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji, rekao je šef Evropskog vijeća

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je u ponedjeljak Sarajevu da je Bosna i Hercegovina „samo nekoliko koraka“ udaljena od naredne faze u procesu pristupnih pregovora s Evropskom unijom, pozivajući vlasti da hitno provedu ključne reforme.

Govoreći nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH na početku balkanske turneje, Costa je naglasio da posjeta potvrđuje posvećenost EU politici proširenja.

„Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji“, rekao je Costa.

Pozvao je vlasti da usvoje preostale reforme pravosudnog sistema, imenuju glavnog pregovarača i započnu implementaciju reformske agende, što bi omogućilo pristup sredstvima iz Instrumenta za reforme i rast.

Upozorio je da bi propuštanje reformi moglo imati finansijske posljedice.

„Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima“, rekao je.

Costa je podsjetio na podršku EU kroz projekte, misiju EUFOR Althea i Evropski mirovni instrument, ističući da integracija u jedinstveno tržište može donijeti koristi i prije punopravnog članstva.

Govoreći o imenovanju novog visokog predstavnika, rekao je da je važno da ta funkcija odražava opredjeljenje zemlje za evropski put.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović ponovio je da su članstvo u EU i NATO-u strateški ciljevi zemlje, uz ocjenu da postoje stalne blokade na tom putu.

Članica Predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je fokus razgovora bio isključivo na evropskom putu, ističući da entitet Republika Srpska podržava okončanje mandata Ureda visokog predstavnika.

Costa će tokom regionalne turneje posjetiti i Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Srbiju i Crnu Goru, gdje će učestvovati na Samitu EU – Zapadni Balkan u Tivtu.