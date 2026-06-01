Costa u Sarajevu počeo balkansku turneju, sastao se s članovima Predsjedništva BiH

Vesna Besic
01 Juni 2026•Ažuriranje: 01 Juni 2026
Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je balkansku turneju sastankom sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u Sarajevu, javlja Anadolu.
Costu su u zgradi Predsjedništva BiH dočekali predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović.
Očekuje se da će se tokom posjete BiH sastati i s predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto.
Čelnik Evropskog vijeća nakon Sarajeva putuje u Albaniju i Sjevernu Makedoniju, gdje će imati sastanke s državnim vrhom u utorak.
Costa će se u srijedu sastati s kosovskim rukovodstvom, a u četvrtak će boraviti u Beogradu, a uz ostalo imat će sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vućićem.
Planirano je da Costa u petak otputuje u Crnu Goru, gdje će imati susrete s državnim rukovodstvom i prisustvovat će Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.
"Ove sedmice posjetit ću naših šest partnera sa Zapadnog Balkana. Moja posjeta regiji šalje jasan signal: naša posvećenost Zapadnom Balkanu je stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za rezultate", poručio je Costa u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u u nedjelju, uoči balkanske turneje.