Costa u Sarajevu počeo balkansku turneju, sastao se s članovima Predsjedništva BiH Predsjednik Evropskog vijeća tokom sedmice posjetit će svih šest partnera sa Zapadnog Balkana, poručujući da je sada vrijeme za konkretne rezultate na evropskom putu

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je balkansku turneju sastankom sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u Sarajevu, javlja Anadolu.

Costu su u zgradi Predsjedništva BiH dočekali predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović.

Očekuje se da će se tokom posjete BiH sastati i s predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto.

Čelnik Evropskog vijeća nakon Sarajeva putuje u Albaniju i Sjevernu Makedoniju, gdje će imati sastanke s državnim vrhom u utorak.

Costa će se u srijedu sastati s kosovskim rukovodstvom, a u četvrtak će boraviti u Beogradu, a uz ostalo imat će sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vućićem.

Planirano je da Costa u petak otputuje u Crnu Goru, gdje će imati susrete s državnim rukovodstvom i prisustvovat će Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

"Ove sedmice posjetit ću naših šest partnera sa Zapadnog Balkana. Moja posjeta regiji šalje jasan signal: naša posvećenost Zapadnom Balkanu je stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za rezultate", poručio je Costa u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u u nedjelju, uoči balkanske turneje.