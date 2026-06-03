Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije sposobne za provođenje reformi i korištenje mogućnosti koje EU nudi, rekao je predsjednik Evropskog vijeća

Costa u Prištini: EU može podržati Kosovo, ali ne možemo raditi vaš posao Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije sposobne za provođenje reformi i korištenje mogućnosti koje EU nudi, rekao je predsjednik Evropskog vijeća

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je u srijedu u Prištini da Evropska unija može podržati Kosovo, ali ne može preuzeti njegove obaveze, ističući da je za napredak u evropskim integracijama ključna izgradnja stabilnih i funkcionalnih institucija sposobnih za provođenje reformi i iskorištavanje mogućnosti koje EU nudi, javlja Anadolu.

Nakon sastanka sa čelnicima visokih institucija u Prištini, Costa je pohvalio Kosovo zbog dobrovoljnog usklađivanja svoje vanjske politike s politikom EU, naglašavajući da je to jasan signal strateške orijentacije Kosova.

Na konferenciji za novinare u Prištini nakon sastanaka sa vršiteljicom dužnosti predsjednice Albulenom Haxhiu i vršiteljem dužnosti premijera Albinom Kurtijem, Costa je prenio jasnu poruku političkim liderima.

"Dok se na Kosovu ovog vikenda održavaju izbori, moja poruka svim političkim liderima s kojima sam se danas sastao bila je jednostavna, partnerstvo dolazi s odgovornošću. EU može podržati Kosovo, ali ne možemo raditi vaš posao. Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije sposobne za provođenje reformi i iskorištavanje prilika koje EU nudi", rekao je Costa.

Govoreći o dijalogu između Kosova i Srbije, Costa je rekao da je normalizacija odnosa ključna za evropski put i Kosova i Srbije, dodajući da se Briselski sporazum i Ohridski aneks moraju u potpunosti provesti.

Na pitanje o pet zemalja EU koje još nisu priznale nezavisnost Kosova, Costa je rekao da moraju ići "korak po korak".

Dodao je i da će Samit lidera EU i Zapadnog Balkana u Tivtu, Crna Gora, u petak biti važan trenutak.