Costa nakon susreta s Vučićem u Beogradu: Put Srbije ka EU-u je zahtjevan, ali je putanja jasna Proširenje ostaje geostrateška potreba za Evropu

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je u četvrtak u Beogradu da je put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji zahtjevan, ali da je pravac kretanja jasan, poručivši da se vlasti u Beogradu trebaju fokusirati na reforme, dobrosusjedske odnose i usklađivanje s politikama Evropske unije, posebno vanjskom i sigurnosnom, javlja Anadolu.

Nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandar Vučić, Costa je rekao da njegova posjeta predstavlja potvrdu kontinuirane posvećenosti Evropske unije evropskoj perspektivi Srbije, naglašavajući da proširenje ostaje geostrateška potreba za Evropu.

„Put pred Srbijom je zahtjevan, ali je putanja jasna. Moramo se fokusirati na njegovanje dobrosusjedskih odnosa, usklađivanje s politikama Evropske unije i provođenje aktuelnih reformi“, rekao je Costa. Dijalog između Beograda i Prištine, kao i provođenje Ohridskog sporazuma, napomenuo je kao ključne momente kad je riječ o njegovanju dobrosusjedskih odnosa u regiji i procesu pristupanja EU-u.

Pozvao Srbiju da ubrza aktivnosti u oblasti vladavine prava, uključujući provođenje preporuka Venecijanska komisija koje se odnose na pravosuđe, kao i mjere usmjerene na jačanje medijskih sloboda i transparentan izbor novog sastava regulatornog tijela za elektronske medije (REM).

Također je naglasio potrebu reforme izbornog zakonodavstva u skladu s preporukama ODIHR prije narednih izbora.

Costa je istakao da Evropska unija ostaje najvažniji partner Srbije u oblasti trgovine, investicija i razvoja demokratskih institucija, ali da brzina napretka na evropskom putu zavisi od samih srbijanskih vlasti.

„Želimo i spremni smo učiniti više, ali moram biti jasan – tempo napretka zavisi od odlučnosti Srbije“, rekao je Costa.

„Vrata Evropske unije ostaju otvorena, ali vrijeme za odlučne akcije je sada“, poručio je evropski zvaničnik.

Costa je također izrazio saučešće zbog pogibije pripadnika Vojske Srbije u Libanu.



Predsjednik Evropskog vijeća nalazi se na balkanskoj turneji koja je počela posjetom Sarajevu u ponedjeljak, a završit će prisustvom samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori, 4. i 5. juna.

