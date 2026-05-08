Costa građanima BiH: Konsenzus ključan za otvaranje pregovora s EU

Zlatan Kapic
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa uputio je u petak video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Evrope, pozvavši na jedinstvo i postizanje konsenzusa kako bi zemlja napravila iskorak ka članstvu u Evropskoj uniji, prenosi Anadolu.
Costa je naglasio važnost zajedništva i saradnje, podsjetivši da je evropski projekt izgrađen na tim principima nakon Drugog svjetskog rata.
„Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekt, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba“, poručio je Costa.
Istakao je da Evropska unija vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici, uz napomenu da se ulaže mnogo napora kako bi se taj cilj ostvario.
Prema njegovim riječima, naredni ključni korak u procesu pristupanja je otvaranje pregovora, što je moguće postići kroz unutrašnji politički dogovor.
„Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji“, rekao je Costa.
Zaključio je porukom da je zajednička evropska budućnost dostižna, uz poziv na nastavak saradnje i jedinstva.
Dan Evrope obilježava se 9. maja, počevši od 1950. godine, kada je Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja Evropske unije.