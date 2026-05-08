Evropska unija vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici, poručio je šef Evropskog vijeća

Costa građanima BiH: Konsenzus ključan za otvaranje pregovora s EU Evropska unija vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici, poručio je šef Evropskog vijeća

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa uputio je u petak video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Evrope, pozvavši na jedinstvo i postizanje konsenzusa kako bi zemlja napravila iskorak ka članstvu u Evropskoj uniji, prenosi Anadolu.

Costa je naglasio važnost zajedništva i saradnje, podsjetivši da je evropski projekt izgrađen na tim principima nakon Drugog svjetskog rata.

„Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekt, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba“, poručio je Costa.

Istakao je da Evropska unija vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici, uz napomenu da se ulaže mnogo napora kako bi se taj cilj ostvario.

Prema njegovim riječima, naredni ključni korak u procesu pristupanja je otvaranje pregovora, što je moguće postići kroz unutrašnji politički dogovor.

„Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji“, rekao je Costa.

Zaključio je porukom da je zajednička evropska budućnost dostižna, uz poziv na nastavak saradnje i jedinstva.

Dan Evrope obilježava se 9. maja, počevši od 1950. godine, kada je Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja Evropske unije.

