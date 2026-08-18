Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba rekao je da uvođenje novih tehnologija predstavlja značajan korak u modernizaciji izbornog procesa

CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije i transparentnije izbore Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba rekao je da uvođenje novih tehnologija predstavlja značajan korak u modernizaciji izbornog procesa

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je u utorak uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, koji će biti korišteni na Općim izborima 4. oktobra 2026. godine.

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba rekao je da uvođenje novih tehnologija predstavlja značajan korak u modernizaciji izbornog procesa, ali da tehnologija nije sama sebi cilj.

"Cilj je da izborni proces bude sigurniji, transparentniji, efikasniji i pouzdaniji za sve učesnike. Zahvaljujući pristupačnim mehanizmima provjere ugrađenim u svaku fazu procesa, tehnologija biračima i svim relevantnim akterima pruža veće povjerenje u rezultate", kazao je Kalaba.

Biometrijski uređaji omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprečavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata.

Identitet birača provjeravat će se očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta. U slučaju da birač ne može dati otisak prsta, identifikacija će, u skladu s pravilima CIK-a BiH, biti moguća putem PIN-a i pametne kartice, uz evidentiranje takve aktivnosti u uređaju.

Sistem će upozoriti birački odbor ako je birač već glasao ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu. Sve aktivnosti uređaja bit će evidentirane kroz enkriptirani revizorski trag, prenosi Fena.

Drugi dio sistema čine optički skeneri koji će elektronski očitavati i brojati papirne glasačke listiće. Listići će biti sačuvani radi eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja.

CIK očekuje da će skeneri omogućiti preciznije i brže utvrđivanje rezultata, kao i ranije objavljivanje preliminarnih izbornih rezultata.

Tehničke uređaje predstavili su Mubera Vulović, šefica Odsjeka za informisanje, međunarodnu saradnju i protokol u Sekretarijatu CIK-a BiH, i profesor Nermin Lapandić, projektni menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija.

Iz CIK-a BiH navode da uvođenje tehnologija ima tri ključna cilja: pouzdanu identifikaciju birača i sprečavanje višestrukog glasanja ili glasanja u ime druge osobe, tačnije prebrojavanje glasova te brže objavljivanje preliminarnih rezultata.

Građani će i dalje prolaziti kroz osnovne korake identifikacije i potpisivanja izvoda iz Centralnog biračkog spiska, dok će nova tehnologija predstavljati dodatni mehanizam provjere i kontrole.

CIK BiH već provodi kampanju informisanja birača o novom načinu glasanja, uključujući video upute koje građane vode kroz postupak na biračkom mjestu, od identifikacije do skeniranja i ubacivanja glasačkog listića u glasačku kutiju.

Uvođenje izbornih tehnologija omogućeno je izmjenama Izbornog zakona BiH, kojima je uspostavljen pravni okvir za digitalizaciju izbornog procesa.