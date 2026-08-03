- Cijena Brenta pala na oko 71,90 eura (83,40 dolara) po barelu, a WTI-ja na 68,60 eura (79,60 dolara) do 6.05 sati po srednjeevropskom vremenu - Trump otkazao planirani vojni napad na Iran nakon apela ključnih saveznika s Bliskog istoka

Cijene nafte pale više od pet posto zbog nastavka pregovora SAD-a i Irana - Cijena Brenta pala na oko 71,90 eura (83,40 dolara) po barelu, a WTI-ja na 68,60 eura (79,60 dolara) do 6.05 sati po srednjeevropskom vremenu - Trump otkazao planirani vojni napad na Iran nakon apela ključnih saveznika s Bliskog istoka

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za više od pet posto nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će mirovni pregovori s Iranom biti nastavljeni kasnije tokom dana, nakon njegove odluke da otkaže planirani vojni napad na Teheran.

Međunarodna referentna nafta Brent pala je na oko 71,90 eura (83,40 dolara) po barelu do do 6.05 sati po srednjeevropskom vremenu, dok je cijena američke referentne nafte West Texas Intermediate (WTI) također pala za šest posto, na oko 68,60 eura (79,60 dolara) po barelu.

Cijene su naglo pale jer su izgledi za obnovu diplomatije ublažili zabrinutost zbog mogućih novih poremećaja u snabdijevanju energentima s Bliskog istoka.

Trump je rekao da su ga ključni američki saveznici u regiji, uključujući Saudijsku Arabiju, pozvali da odustane od napada i da prioritet da pregovorima.

Ponovio je i svoj poziv da se Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte, što prije ponovo otvori.

Cijena Brenta porasla je za oko 25 posto u julu nakon što su obnovljena neprijateljstva između SAD-a i Irana srušila privremeni mirovni sporazum i dodatno poremetila snabdijevanje, od Hormuškog moreuza do Crvenog mora.

Sukob je izazvao zabrinutost zbog isporuka sirove nafte i naftnih derivata kroz regiju, što je tokom mjeseca vršilo pritisak na rast cijena nafte.

U međuvremenu, vodeći proizvođači okupljeni u grupi OPEC+ odobrili su još jedno umjereno povećanje proizvodnih kvota, čime je završen planirani proces vraćanja smanjenih količina proizvodnje uvedenih 2023. godine.

Grupa je također zadržala mogućnost dodatnog povećanja isporuka nakon okončanja sukoba na Bliskom istoku, što je dodatno doprinijelo padu cijena.