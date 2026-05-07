Brent pada za 3,5 posto na 97,5 dolara po barelu, dok WTI pada za više od tri posto na 92 ​​dolara

Cijene nafte naglo padaju zbog nade u smirivanje krize oko Hormuškog moreuza Brent pada za 3,5 posto na 97,5 dolara po barelu, dok WTI pada za više od tri posto na 92 ​​dolara

Cijene nafte zabilježile su snažan pad na svjetskim tržištima dok investitori prate diplomatske signale između SAD-a i Iran, koji bi mogli ublažiti strahove od poremećaja u snabdijevanju i smanjiti tenzije oko strateškog Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

Međunarodna referentna nafta Brent pala je za 3,5 posto na 97,5 dolara (83,28 eura) po barelu, dok je američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) pala za više od tri posto na 92 ​​dolara (78,59 eura) po barelu.

Pad je uslijedio nakon izvještaja koji sugeriraju da je SAD poslao Iranu memorandum o razumijevanju od jedne stranice preko pakistanskih posrednika s ciljem formalnog okončanja sukoba i stvaranja okvira za postepeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Očekuje se da će Teheran odgovoriti u roku od nekoliko dana nakon što potvrdi da preispituje američki prijedlog, iako se navodno očekuje da će se širi pregovori o iranskom nuklearnom programu održati u kasnijoj fazi.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sporazum još nije finaliziran, rekavši da bi bila "velika pretpostavka" da će Iran prihvatiti prijedlog. Također je upozorio da bi SAD mogao nastaviti vojne napade ako Teheran ne ispuni zahtjev.

Cijene su također bile pod pritiskom nakon što je Trump privremeno promijenio svoj plan da pomogne komercijalnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Trumpov iznenadni preokret uslijedio je nakon odluke ključnog saveznika u Perzijskom zaljevu da obustavi korištenje svojih baza i zračnog prostora od strane američke vojske za operaciju, izvijestio je NBC News u srijedu, pozivajući se na izvore.

Taj potez povećao je očekivanja da bi Washington mogao preći s vojnih mjera na diplomatiju, ublažavajući strahove od daljnjih poremećaja u jednoj od najvažnijih svjetskih tranzitnih ruta za energiju.

Hormuški moreuz je ključna tačka za globalni protok nafte i ukapljenog prirodnog plina, a sedmice sukoba u regiji dovele su do naglog porasta cijena usred straha od nestašice ponude.