Brent nafta porasla više od sedam posto na preko 119 dolara po barelu usljed straha od dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju kroz Hormuški moreuz

Cijene nafte na najvišem nivou u skoro četiri godine dok Trump zadržava blokadu Irana Brent nafta porasla više od sedam posto na preko 119 dolara po barelu usljed straha od dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju kroz Hormuški moreuz

Cijene nafte naglo su porasle u srijedu, pri čemu su terminski ugovori za Brent naftu skočili za više od sedam posto na iznad 119 dolara po barelu, što je njihov najviši nivo od juna 2022. godine, usljed pojačanih zabrinutosti zbog dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju povezanih s ratom s Iranom i nastavkom zatvaranja Hormuškog moreuza.

Međunarodni referentni pokazatelj naglo je porastao nakon što su tržišta reagovala na odbijanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump da prihvati iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza uz odgađanje nuklearnih pregovora za kasniju fazu.

Trump je, prema navodima Axiosa, rekao da će pomorska blokada Irana ostati na snazi dok Teheran ne pristane na sporazum koji se odnosi na zabrinutosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi s njegovim nuklearnim programom.

"Blokada je donekle efikasnija od bombardovanja", rekao je Trump za Axios, dodajući da je Iran pod sve većim pritiskom i da "ne može imati nuklearno oružje".

Ove izjave dodatno su učvrstile očekivanja da bi zastoj mogao potrajati sedmicama, održavajući visoke premije rizika na energetskim tržištima.

Zabrinutost tržišta dodatno su pojačali izvještaji da je US Central Command pripremio planove za "kratak i snažan" val napada na Iran ako pregovori ostanu u zastoju, iako Trump još nije naredio vojnu akciju.

Hormuški moreuz ostaje jedno od najvažnijih energetskih uskih grla u svijetu, a svaki duži poremećaj prijeti tokovima sirove nafte, ukapljenog prirodnog gasa i rafiniranih goriva iz Zaljeva.

Cijene su dodatno podržane signalima smanjenja ponude iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su zalihe sirove nafte i goriva prošle sedmice naglo pale, dok je izvoz sirove nafte porastao na rekordnih više od šest miliona barela dnevno.

Tržište je već bilo pod pritiskom nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati objavili izlazak iz OPEC i OPEC+, što je dodatno povećalo neizvjesnost u vezi s jedinstvom proizvođačke grupe tokom jednog od najtežih energetskih šokova posljednjih godina.