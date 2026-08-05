Novi britanski premijer suočen s kritikama zbog kadrovskih poteza i zahtjeva da zauzme oštriji stav prema Izraelu

Burnham na udaru propalestinskih aktivista zbog imenovanja šefa kabineta Novi britanski premijer suočen s kritikama zbog kadrovskih poteza i zahtjeva da zauzme oštriji stav prema Izraelu

Britanski premijer Andy Burnham suočava se s kritikama propalestinskih aktivista i dijela javnosti zbog imenovanja Jamesa Purnella za šefa svog kabineta, dok od nove vlade traže uvođenje sankcija Izraelu i obustavu isporuke oružja.

Purnellovo imenovanje izazvalo je negodovanje zbog činjenice da je od 2002. do 2004. godine bio predsjednik grupe "Labour Friends of Israel", koja okuplja članove Laburističke stranke koji podržavaju Izrael.

Zamjenik lidera stranke Zeleni u vijeću londonske općine Tower Hamlets Jonathan Purcell izjavio je za Anadolu da imenovanje jasno pokazuje Burnhamove prioritete.

"Ako činjenica da je James Purnell bivši predsjednik 'Labour Friends of Israel' ne pokazuje njegov stav o ovom pitanju, onda ne znam šta pokazuje", rekao je Purcell.

On je pozvao britansku vladu da prekine prodaju oružja Izraelu, uvede sankcije izraelskim ministrima te objavi više informacija o izviđačkim letovima koji iz britanske baze RAF Akrotiri na Kipru polijeću prema području Gaze.

Sekretarka ogranka sindikata Unison u Tower Hamletsu Kerie Anne izjavila je da očekuje da nova vlada zauzme znatno čvršći stav prema Izraelu.

Smatra da je dosadašnja politika Londona bila previše blaga te je pozvala na provođenje mjera bojkota, povlačenja investicija i sankcija protiv Izraela zbog njegovih postupaka u Gazi.

Britanski penzioner John McLoughlin također je kritikovao nastavak finansijskih veza s Izraelom, navodeći da ne želi da se sredstva iz penzionih fondova ulažu u kompanije koje su povezane s izraelskim vojnim djelovanjem.

Pozvao je i na obustavu isporuke oružja Izraelu te prekid saradnje britanskih javnih službi s kompanijama poput Palantira.

Kritike na račun Purnellovog imenovanja odnose se i na njegove ranije veze s lobističkom kompanijom Flint Global, gdje je obavljao funkciju glavnog izvršnog direktora.

Purcell je podsjetio da je vijeće općine Tower Hamlets prije godinu i po usvojilo odluku o povlačenju ulaganja iz kompanija za koje smatra da su povezane s izraelskom vojnom industrijom.

Burnham je prošlog mjeseca, desetak dana prije preuzimanja dužnosti premijera, priznao da Laburistička stranka nije adekvatno reagovala na rat u Gazi te se zbog toga izvinio.

"Početna reakcija Laburističke stranke na situaciju u Gazi nanijela je mnogo boli. Pogriješili smo i žao mi je zbog toga", rekao je Burnham.

U intervjuu za "Guardian" najavio je da će njegova vlada pojačati pritisak na Izrael, uključujući moguće dodatne sankcije pojedincima i organizacijama te razmatranje zabrane trgovine robom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Situaciju u Gazi opisao je kao nepodnošljivu patnju i mrlju na kolektivnoj savjesti, dodajući da britanska vlada razmatra dodatne mjere protiv izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, o kojima će odluka biti donesena u narednom periodu.