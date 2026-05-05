Brodski promet kroz Hormuški moreuz ostaje ograničen, samo četiri komercijalna broda prošla u 24 sata

Komercijalna plovidba kroz Hormuški moreuz ostala je ograničena i u utorak, sa samo četiri broda koja su se kretala u oba smjera kroz ključni energetski prolaz usred najnovije eskalacije između Irana i SAD-a oko Hormuza, prema podacima o praćenju brodova koje je prikupila Anadolu.

Najnoviji podaci pokazuju da su se dva broda kretala od istoka prema zapadu i dva od zapada prema istoku u blizini moreuza u posljednja 24 sata.



Ograničen broj odabranih kretanja brodova naglasio je kontinuirani oprez oko plovnog puta, koji ostaje jedna od najvažnijih tranzitnih ruta na svijetu za sirovu naftu, rafinirane proizvode i ukapljeni prirodni plin.

Najnoviji pokreti dogodili su se u trenutku kada su se vojne aktivnosti oko Hormuškog moreuza intenzivirale u okviru washingtonske inicijative "Projekt sloboda" za vođenje nasukanih brodova kroz sporni prolaz.

Danski brodarski gigant Maersk saopćio je da je jedan od njihovih komercijalnih brodova pod američkom zastavom, "Alliance Fairfax", izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški moreuz pod zaštitom američke vojske 4. maja, dodajući da je tranzit završen "bez incidenata" i da su svi članovi posade bili sigurni.

Prolazak se dogodio nakon što su dva razarača američke mornarice, "USS Truxtun" i "USS Mason", prošla kroz moreuz i ušla u Perzijski zaljev nakon što su se odbranili od iranskih raketa, dronova i malih brodova, prema CBS Newsu, koji se poziva na američke odbrambene zvaničnike.

Iranski mediji su u utorak objavili da je pet civila ubijeno kada su američke snage ciljale dva mala teretna broda u Hormuškom moreuzu. Poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vojni izvor, objavila je da su brodovi prevozili teret ljudi iz Khasaba u Omanu prema Iranu, osporavajući tvrdnju Washingtona da su ciljali male iranske brodove koji su prijetili komercijalnom brodarstvu.

Suprotstavljeni izvještaji naglasili su rastuće sigurnosne rizike s kojima se suočava komercijalno brodarstvo u i oko Hormuza.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump na neodređeno vrijeme.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države su provele pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u Hormuškom moreuzu.

Uprkos eskalaciji, Teheran je saopćio da preispituje odgovor Washingtona na njihov posljednji prijedlog od 14 tačaka, ostavljajući otvorenu mogućnost diplomatskog proboja.