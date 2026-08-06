Osam velikih međunarodnih pomorskih udruženja upozorava da bi obavezne takse povećale troškove transporta, energenata i inflaciju te ugrozile slobodu plovidbe

Brodarske asocijacije pozvale UN da se usprotivi naplatama prolaza kroz Hormuški moreuz Osam velikih međunarodnih pomorskih udruženja upozorava da bi obavezne takse povećale troškove transporta, energenata i inflaciju te ugrozile slobodu plovidbe

Osam velikih međunarodnih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije (UN) da se usprotive uvođenju obaveznih taksi ili naknada za usluge za brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

U zajedničkom otvorenom pismu upućenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu i generalnom sekretaru Međunarodne pomorske organizacije (IMO) Arseniju Dominguezu, udruženja su upozorila da bi takve naknade narušile slobodu plovidbe i nanijele štetu globalnoj ekonomiji.

Pismo je poslano u ponedjeljak, a u srijedu ga je objavila Međunarodna brodarska komora.

"Uvođenje obaveznih naknada za prolaz ili naknada za usluge koje su, osim po nazivu, takse za prolaz kroz Hormuški moreuz predstavljalo bi značajno odstupanje od uspostavljene međunarodne prakse", navodi se u pismu.

Udruženja su upozorila da bi dopuštanje takvih naknada moglo stvoriti presedan za slične mjere na drugim međunarodnim plovnim putevima i oslabiti međunarodno priznati pravni okvir koji uređuje pravo prolaza.

Dodatni troškovi pomorskog transporta proširili bi se kroz međunarodne lance snabdijevanja, što bi doprinijelo rastu cijena transporta i energenata, inflaciji i ekonomskoj neizvjesnosti, navodi se u pismu.

Potpisnici pisma su Udruženje azijskih brodovlasnika, BIMCO (Baltičko i međunarodno vijeće za pomorstvo), Međunarodno udruženje kruzerskih kompanija (Cruise Lines International Association), Evropsko udruženje brodovlasnika, Međunarodna brodarska komora, Međunarodno udruženje vlasnika brodova za rasuti teret (INTERCARGO), Međunarodno udruženje nezavisnih vlasnika tankera (INTERTANKO) i Svjetsko vijeće za pomorstvo (World Shipping Council).

Udruženja su također naglasila da sigurnost pomoraca i sloboda plovidbe ne smiju biti ugrožene tokom pregovora o regionalnoj sigurnosti i rješavanju sukoba.

Pismo je objavljeno nakon što su Iran i Oman u srijedu postigli preliminarni dogovor o gotovo svim pitanjima koja se odnose na buduće aranžmane za Hormuški moreuz. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi izjavio je da je konačni dogovor pred finalizacijom.