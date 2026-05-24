Britanski premijer pozdravio napredak ka sporazumu SAD-a i Irana, pozvao na dugoročno diplomatsko rješenje

Premijer Velike Brotanije Keir Starmer u nedjelju je pozdravio napredak ka mogućem sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglašavajući potrebu međunarodnih napora za postizanje trajnog diplomatskog rješenja.

Starmer je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u naveo da će Britanija raditi s partnerima kako bi iskoristila priliku za dugoročnu stabilnost.

"Moramo vidjeti sporazum koji okončava sukob i ponovo otvara Hormuški moreuz, uz bezuslovnu i neograničenu slobodu plovidbe", dodao je.

Ponovio je stav Velike Britanije da Iranu nikada ne smije biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje te je rekao da će njegova vlada nastaviti napore da zaštiti britanske građane od posljedica sukoba.

"Radit ćemo s našim međunarodnim partnerima da iskoristimo ovaj trenutak i postignemo dugoročno diplomatsko rješenje", rekao je Starmer.

Nakon razgovora s regionalnim liderima, američki predsjednik Donald Trump je u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata koji je počeo 28. februara i doveo do de facto zatvaranja moreuza u velikoj mjeri ispregovaran, ali da čeka finalizaciju.