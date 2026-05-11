Britanski premijer poručio da preuzima odgovornost za to što ne odustaje nakon izbornog poraza Preuzimam odgovornost za vođenje nas kroz svijet koji je opasniji nego ikad u mom životu, rekao je Keir Starmer

Britanski premijer je u ponedjeljak izjavio da preuzima odgovornost za to što "ne odustaje" i "ne gura zemlju u haos" zbog prošlosedmičnih, kako je rekao, vrlo teških izbornih rezultata, javlja Anadolu.

"Rezultati izbora prošle sedmice bili su teški, vrlo teški. Izgubili smo neke briljantne predstavnike sindikata, to boli, i trebalo bi da boli. Razumijem to, osjećam to i preuzimam odgovornost", rekao je Keir Starmer tokom događaja u Londonu.

Poručio je da ga neće obeshrabriti ni skeptici iz vlastite stranke te da će im dokazati da nisu u pravu.

"Preuzimam odgovornost za vođenje nas kroz svijet koji je opasniji nego ikad u mom životu i preuzimam odgovornost za to što ne odustajem, što ne guram našu zemlju u haos."

Tokom govora, Starmer se zakleo da će obnoviti odnos s Evropom "stavljanjem Britanije u srce Evrope".

Također je napomenuo da je Brexit učinio Britaniju siromašnijom i slabijom, dok je migracija "prošla kroz nebo".

Laburistička stranka je pretrpjela historijski poraz u velškom Seneddu, a Škotska nacionalna stranka je po peti put, bez presedana, ostala na vlasti u škotskom parlamentu na prošlosedmičnim izborima širom Škotske, Walesa i 136 engleskih lokalnih vlasti, što je bio najveći skup anketa od općih izbora 2024. godine.

Reform UK je osvojio više od 1.450 mjesta u vijećima, nastavljajući uspjeh stranke nakon proboja u gradskim vijećnicama prošle godine.