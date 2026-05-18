Britanski premijer poručio da planira učestvovati na narednim općim izborima

Starmer poručio da je fokusiran na odgovornost i dužnost prema zemlji

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da namjerava učestvovati na narednim općim izborima i odbacio spekulacije da se njegov mandat približava kraju.

Govoreći novinarima tokom posjete sjeverozapadnom Londonu, Starmer je rekao da je i dalje fokusiran na svoje dužnosti premijera i lidera Laburističke partije.

"Ne, imamo još mnogo posla", rekao je na pitanje da li se njegov mandat bliži kraju.

"Veoma sam fokusiran na ono što smatram svojom odgovornošću i dužnošću, a to je zemlja", dodao je.

Poručio je da je prvi zadatak nakon izbornog poraza okrenuti stvari u pravom smjeru i zadržati fokus na prioritetima.

Starmer je također rekao da namjerava tražiti novi mandat.

"Želim se boriti na sljedećim izborima", rekao je na pitanje da li planira drugi petogodišnji mandat.

"Ne znam koliko puta treba reći da neću odustati", dodao je.

Britanski premijer je odbacio i mogućnost da odredi vremenski okvir za svoj odlazak iz Downing Streeta ako gradonačelnik Velikog Manchestera Andy Burnham pobijedi na predstojećim dopunskim izborima u Makerfieldu narednog mjeseca.

Prošle sedmice, Nacionalni izvršni odbor Laburističke stranke odobrio je Burnhamu da se kandiduje kao stranački kandidat na očekivanim dopunskim izborima.

Potez je uslijedio nakon što je laburistički zastupnik Josh Simons prošlog četvrtka najavio ostavku kako bi otvorio put za moguće vraćanje Burnhama u parlament.

Burnham mora prvo osigurati kandidaturu lokalne Laburističke stranke, a zatim osvojiti mandat kako bi mogao biti podoban za izazivanje unutarstranačkog vodstva.

Ako uđe u parlament, Burnhamu bi bila potrebna podrška 81 laburističkog zastupnika (20 posto od 403) da pokrene izbor za lidera stranke.

Kao aktuelni premijer i lider Laburista, Starmer bi automatski bio na listi kandidata ako odluči učestvovati u budućem izboru za lidera. Također bi ostao premijer tokom tog procesa.