Iz benda kažu da su ponosni na spontani izraz podrške zajedno s obožavateljima u Singapuru koji su očito osjetili moralnu obavezu da iskažu solidarnost s narodom Palestine

Britanski bend Massive Attack tvrdi da je policija u Singapuru privela članove nakon isticanja zastave Palestine Iz benda kažu da su ponosni na spontani izraz podrške zajedno s obožavateljima u Singapuru koji su očito osjetili moralnu obavezu da iskažu solidarnost s narodom Palestine

Britanski bend Massive Attack saopćio je da su članovi privedeni od policije, izolovani i pojedinačno ispitivani nakon koncerta u Singapuru prošle srijede, kada je zastava Palestine istaknuta na pozornici na kraju nastupa uz povike publike "Slobodna Palestina".

"Nakon nastupa u Star Theatreu, bili smo iznenađeni i razočarani što je cijeli naš bend priveden, izolovan i pojedinačno ispitan od policije, pri čemu su neki članovi bili podvrgnuti pretresima hotelskih soba i privremenom oduzimanju pasoša", naveli su članovi benda u objavi na Instagramu u nedjelju.

Veliki dijelovi publike spontano su uzvikivali "Slobodna Palestina" prije nego što je bend izašao na pozornicu, kao i na kraju koncerta, naveli su članovi grupe, dodajući da su fanovi "vjerovatno bili svjesni, ali nisu bili obeshrabreni činjenicom da bi ovaj spontani izraz podrške sam po sebi mogao predstavljati kršenje zakona o cenzuri njihove vlade".

"Što se nas tiče, nismo smatrali da samo držanje zastave suverene države koju priznaje 157 zemalja (Palestine) predstavlja kršenje bilo kojeg zakona", saopćio je bend.

Singapurska policija pokrenula je istragu protiv benda zbog "mogućeg kršenja uslova dozvole" nakon koncerta.

U toj zemlji zabranjeno je javno isticanje stranih državnih obilježja bez dozvole ili izuzeća. Prekršioci mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 500 dolara (oko 426 eura), kaznom zatvora do šest mjeseci ili objema kaznama.

Policija je u saopćenju u petak navela da je članovima benda Robertu Del Naji i Grantu Marshallu zabranjen ponovni ulazak u Singapur te da su im izdata stroga upozorenja.

"Policija ozbiljno shvata postupke koji bi potencijalno mogli ugroziti rasni i vjerski sklad u Singapuru te poziva javnost, uključujući strance, da se suzdrže od unošenja strane politike, jer to može narušiti našu društvenu koheziju i vladavinu prava", navodi se u saopćenju.

Bend je, međutim, saopćio da je "ponosan što je iskazao ovaj spontani izraz podrške" zajedno s fanovima u Singapuru "koji su očito osjetili moralnu obavezu da pokažu solidarnost s narodom Palestine u njihovoj stvarnosti kontinuirane ilegalne okupacije, aparthejda i genocida, te pozdravljamo njihovu hrabrost u tome".

Izrazili su nadu da će Singapur ratificirati Međunarodni pakt Ujedinjenih naroda o građanskim i političkim pravima te "omogućiti svojim građanima da izražavaju stavove savjesti bez straha od državnog progona".