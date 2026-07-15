Toplotni talasi otkrivaju praznine u pravilima o sigurnosti na radnom mjestu u Velikoj Britaniji usred porasta temperatura

Britanija traži ograničenje rada na vrućinama: Gradonačelnik Londona podržao temperaturni limit Toplotni talasi otkrivaju praznine u pravilima o sigurnosti na radnom mjestu u Velikoj Britaniji usred porasta temperatura

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan podržao je pozive za maksimalno ograničenje temperature na radnom mjestu u Velikoj Britaniji, dok raste pritisak na vladu da ojača zaštitu radnika koji se suočavaju sa sve češćim toplotnim talasima, javlja Anadolu.

Vremenski uslovi koji su se nekada smatrali ekstremnim postaju "nova normalnost", prema najnovijem izvještaju Meteorološkog zavoda Velike Britanije o klimatskim promjenama u zemlji.

Dok se Velika Britanija suočava sa ponovljenim toplotnim talasima ovog ljeta, domovi, škole, bolnice i transportne mreže se bore da se nose s tim, što naglašava nedostatak spremnosti zemlje za rastuće uticaje klimatskih promjena.

Ekstremne vrućine izazvale su poremećaje širom zemlje, a neka radna mjesta bilježe temperature iznad 40 stepeni.

Sindikati i kampanje su više puta pozivali na zakonsko ograničenje, a Unison i Kongres sindikata (TUC) pozivaju na maksimalnu temperaturu na radnom mjestu od 30, ili 27 stepeni za radnike koji obavljaju naporne zadatke.

Pritisak na vladu dodatno se povećao nakon što je zastupnica Zelene stranke Hannah Spencer izjavila da planira u parlamentu podnijeti prijedlog zakona koji bi pomogao u stvaranju ograničenja temperature na radnom mjestu.

Glasnogovornik Khana, jednog od najviših izabranih zvaničnika laburista, rekao je za "The Guardian" da gradonačelnik podržava ideju, rekavši da ekstremne vrućine "postaju sve veća stvarnost" za ljude u Londonu.

Khan je pokrenuo inicijativu s ciljem da pomogne Londonu da se prilagodi sve češćim i težim periodima ekstremnih vrućina.

Međutim, njegov glasnogovornik je rekao da gradonačelnik nema ovlaštenje da uvede provediva pravila maksimalne temperature, ali da podržava prijedlog.

Procjenjuje se da je samo junski toplotni val uzrokovao oko 440 dodatnih smrtnih slučajeva dnevno u Velikoj Britaniji tokom svog trodnevnog vrhunca.