Izrael je pozvan da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava i osigura da humanitarni radnici mogu sigurno djelovati

Britanija, Australija i Kanada odluku Izraela o zatvaranju istrage napada na WCK nazivaju sramotom Izrael je pozvan da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava i osigura da humanitarni radnici mogu sigurno djelovati

Velika Britanija, Australija i Kanada u petak su odluku Izraela da ne pokrene krivičnu istragu o smrtonosnom napadu na konvoj World Central Kitchen (WCK) u Gazi 2024. godine nazvale "sramotom", javlja Anadolu.

U zajedničkom saopćenju, ministarstva vanjskih poslova tri zemlje navela su da su više od dvije godine vršila pritisak na Izrael da brzo i temeljito ispita slučaj i pozove odgovorne na odgovornost.

"Objava Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) od 19. augusta 2026. da neće provoditi krivične istrage o ovom napadu, bez daljnjeg objašnjenja, je sramotna", navodi se u saopćenju.

Tri zemlje pozvale su Izrael da ispuni obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i rekle da mora učiniti više kako bi osigurao da humanitarni radnici mogu sigurno obavljati svoje dužnosti.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je izraelska vojska u srijedu objavila da će istražiti dva sumnjiva slučaja ratnih zločina u Pojasu Gaze, dok će istovremeno zatvoriti tri druge visokoprofilne istrage, uključujući napad na WCK 2024. godine u kojem je poginulo sedam humanitarnih radnika.