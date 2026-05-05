Brazilski predsjednik ove sedmice u SAD-u na sastanku s Trumpom

Rabia İclal Turan
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Očekuje se da će brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva otputovati u SAD kako bi se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kasnije ove sedmice, prema riječima brazilskog zvaničnika u ponedjeljak, javlja Anadolu.
Potpredsjednik Geraldo Alckmin rekao je novinarima u Sao Paulu da, iako tačan datum još nije finaliziran, Lula planira otputovati u Washington na sastanak s Trumpom.
Podsjećajući da je posljednji sastanak dvojice lidera protekao u pozitivnoj atmosferi, Alckmin je rekao da vjeruje da bi posjeta mogla pomoći u jačanju "dobre hemije" između Lule i Trumpa "u korist dvije velike zemlje i dvije velike demokratije na Zapadu".
Trump i Lula su se posljednji put sastali 26. oktobra 2025. godine, na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).