Brazilski predsjednik ove sedmice u SAD-u na sastanku s Trumpom Posjeta bi mogla pomoći u jačanju "dobre hemije" između dva predsjednika u korist njihovih zemalja, kaže brazilski potpredsjednik

Očekuje se da će brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva otputovati u SAD kako bi se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kasnije ove sedmice, prema riječima brazilskog zvaničnika u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Potpredsjednik Geraldo Alckmin rekao je novinarima u Sao Paulu da, iako tačan datum još nije finaliziran, Lula planira otputovati u Washington na sastanak s Trumpom.

Podsjećajući da je posljednji sastanak dvojice lidera protekao u pozitivnoj atmosferi, Alckmin je rekao da vjeruje da bi posjeta mogla pomoći u jačanju "dobre hemije" između Lule i Trumpa "u korist dvije velike zemlje i dvije velike demokratije na Zapadu".

Trump i Lula su se posljednji put sastali 26. oktobra 2025. godine, na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).