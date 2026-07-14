Sud utvrdio da je David Sanchez bio saučesnik u nezakonitom formiranju radnog mjesta u javnoj upravi

Brat španskog premijera kažnjen devetogodišnjom zabranom obavljanja javnih funkcija Sud utvrdio da je David Sanchez bio saučesnik u nezakonitom formiranju radnog mjesta u javnoj upravi

Španski sud izrekao je u utorak, bratu premijera Španije Pedra Sancheza, Davidu Sanchezu, zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od devet godina nakon što ga je proglasio krivim za zloupotrebu službenog položaja.

Davidu Sanchezu zabrana je izrečena zbog njegovog ranijeg imenovanja na visoku funkciju u oblasti kulture u pokrajinskoj upravi Badajoza.

Presuda predstavlja najnoviji razvoj događaja u nizu istraga povezanih s korupcijom koje posljednjih mjeseci vrše pritisak na vladu Pedra Sancheza i njegov najuži politički krug.

Sud u Badajozu, u zapadnoj španskoj regiji Extremadura, proglasio je Davida Sancheza krivim za zloupotrebu službenog položaja, ali ga je oslobodio optužbe za trgovinu utjecajem, za koju je bila predviđena mogućnost izricanja zatvorske kazne.

U obrazloženju presude sud je naveo da je David Sanchez bio saučesnik u nezakonitom formiranju radnog mjesta u javnoj upravi te mu izrekao devetogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija i ostvarivanja biračkog prava.