Bojkot Eurosonga: Sanchez rekao da šutnja nije opcija pred nelegalnim ratom i genocidom - Španski premijer poručio da ne mogu postojati dvostruki standardi u pogledu ljudskih prava i međunarodnog prava

ŽENEVA (AA) - Španski premijer u petak je branio odluku svoje zemlje da ne učestvuje na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije, poručivši da Španija ne može ostati nijema na izraelske akcije u Gazi i Libanu.

Pedro Sanchez, u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, rekao je da odsustvo Španije s takmičenja odražava njenu posvećenost ljudskim pravima i međunarodnom pravu.

"Ova godina će biti drugačija", rekao je Sanchez, podsjećajući na odluku španskog javnog emitera RTVE da ne učestvuje, opisujući je kao dosljednu i neophodnu da se suprotstavi nepravdi.

"Zato Španija ne učestvuje na takmičenju za pjesmu Eurovizije, jer je naša posvećenost ljudskim pravima i međunarodnom pravu također izražena kroz kulturu", rekao je on.

Premijer je uporedio ovaj potez s isključenjem Rusije iz takmičenja nakon njenog rata protiv Ukrajine.

"Kada je Rusija napala Ukrajinu, bila je izbačena iz takmičenja, i Španija je podržala tu odluku. Ti principi moraju važiti i kada govorimo o Izraelu", rekao je. "Ne mogu postojati dvostruki standardi."

Takmičenje za Euroviziju 2026. počelo je 12. maja, a veliko finale je u subotu.



Sanchez je rekao da Španija historijski podržava Euroviziju, jer je takmičenje stvoreno da promoviše mir, spaja ljude i slavi raznolikost evropskog kontinenta.

"Ali pred nelegalnim ratom i genocidom, šutnja nije opcija", rekao je.

"I ne možemo ostati ravnodušni na ono što se i dalje dešava u Gazi i Libanu. To je pitanje dosljednosti, odgovornosti i humanosti", dodao je.

Španski premijer je također naveo sličan stav nekoliko drugih zemalja, uključujući Irsku, Island, Nizozemsku i Sloveniju, koje neće učestvovati na ovogodišnjem takmičenju.

"Ova godina će, dakle, biti drugačija, da, nećemo biti u Beču, ali ćemo to raditi s uvjerenjem da smo na pravoj strani historije", rekao je Sanchez.