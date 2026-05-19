Bliskoistočne tenzije mogle bi usporiti švicarsku ekonomiju i podstaći inflaciju Dugotrajan sukob, koji uključuje Iran, mogao bi pogurati cijenu nafte iznad 150 dolara po barelu, upozoravaju ekonomisti UBS-a

Rastuće tenzije na Bliskom istoku i skok cijena energenata mogli bi usporiti švicarsku ekonomiju i povećati inflaciju, upozorili su ekonomisti banke UBS u studiji koju je u utorak objavio "Swissinfo".

Prema izvještaju, dugotrajan sukob, koji uključuje SAD i Iran, mogao bi podići cijenu nafte iznad 150 dolara po barelu, ponovo izazvati strah od recesije i stvoriti velike rizike za švicarsku ekonomiju.

"Povećanje cijena naftnih derivata poput benzina i lož ulja trenutno švicarske potrošače košta oko 170 miliona švicarskih franaka (više od 215 miliona dolara) mjesečno", naveli su ekonomisti UBS-a Alessandro Bee i Matteo Mosimann.

Istakli su da je raspoloženje potrošača naglo oslabilo u martu i aprilu, dosegnuvši najniži nivo u gotovo dvije i po godine usljed rasta cijena goriva.

Ekonomisti očekuju da će se globalne zalihe nafte normalizovati u drugoj polovini godine ako dođe do smirivanja tenzija između Washingtona i Teherana.

Međutim, čak i u tom scenariju, švicarska ekonomija će vjerovatno trpjeti posljedice, iako će one ostati podnošljive, upozoreno je u studiji.

UBS je smanjio prognozu ekonomskog rasta Švicarske za 2026. godinu i sada očekuje da će rast bruto domaćeg proizvoda, prilagođen sportskim događajima, iznositi 0,7 posto, u odnosu na ranije prognoziranih 0,9 posto prije eskalacije sukoba krajem februara.

Banka je također povećala procjenu inflacije, prognozirajući rast potrošačkih cijena od 0,6 posto ove i naredne godine.

Ekonomisti upozoravaju da bi dugotrajno zatvaranje Hormuškog moreuza moglo izazvati oštrije usporavanje rasta ili čak recesiju u slučaju nestašice nafte u Švicarskoj.