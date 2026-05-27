Blair oštro po Starmeru: Laburisti se igraju vatrom i guraju Britaniju u stagnaciju Bivši premijer upozorava da stranka skreće prema politici „Starih laburista“ i da ne uspijeva pripremiti zemlju za ekonomske, tehnološke i globalne preokrete

Bivši britanski premijer Tony Blair uputio je u utorak oštro upozorenje Laburističkoj stranci, tvrdeći da stranka pod vodstvom Keira Starmera rizikuje izborni pad i nacionalnu stagnaciju ukoliko ne prihvati ono što je nazvao agendom „radikalnog centra“, prenosi Anadolu.

Inače, u opširnom eseju objavljenom u utorak, Blair je naveo da su laburisti ušli u vladu 2024. godine kao „prihvatljiva zadana opcija“ nakon godina konzervativnih previranja, ali da nisu uspjeli razviti „razrađen, koherentan plan za zemlju u svijetu koji se brzo mijenja“.

„Vlada vlada sa suštinski tradicionalne laburističke pozicije 'blage ljevice'“, napisao je Blair, dodajući da stranka rizikuje da bude „odsječena i s lijeve i s desne strane“.

Blair je istakao da se Britanija suočava s „dvije epohalne promjene“ — promjenom globalne ravnoteže moći i revolucijom umjetne inteligencije koja će „promijeniti sve. Mislim apsolutno sve“.

Kritikovao je politike za koje je rekao da su oslabile povjerenje biznisa, uključujući veće poreze za poslodavce i ubrzane mjere za postizanje neto nulte emisije (net-zero), dok je istovremeno pozvao na reformu planiranja, jeftiniju energiju i proširenje usvajanja umjetne inteligencije.

„Velika Britanija je u neredu upravo zato što je posljednjih godina radila suprotno“ od stavljanja politike ispred politikanstva, napisao je Blair. Bez velikih reformi, upozorio je, zemlja rizikuje „dugo klizanje prema ispadanju iz Premijer lige nacija“.