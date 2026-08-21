Bjelorusija zatvara ambasadu u Finskoj

Kanyshai Butun
21. august 2026.•Ažuriranje: 21. august 2026.
Vlada Bjelorusije odlučila je zatvoriti svoju ambasadu u Finskoj, počevši od 1. septembra, navodi se u uredbi objavljenoj u petak na Nacionalnom pravnom internet portalu.
Uredbu je u četvrtak potpisao bjeloruski premijer Alexander Turchin, čime je poništena odluka iz 2011. godine o osnivanju ambasade.
Razlog za ovu odluku nije poznat.
Rad ambasade u Helsinkiju privremeno je obustavljen od 3. augusta. Diplomatska misija savjetovala je bjeloruskim državljanima da konzularne usluge potraže u drugim diplomatskim predstavništvima Bjelorusije, uključujući Generalni konzulat u Daugavpilsu u Latviji i ambasadu u Stockholmu.
Dvije zemlje uspostavile su diplomatske odnose 26. februara 1992. godine. Diplomatska misija Finske u Minsku počela je s radom 1. oktobra 2010. godine, dok ambasada Bjelorusije u Helsinkiju djeluje od 5. decembra 2011. godine.