Vlada saopćila da će ambasada u Helsinkiju biti zatvorena 1. septembra

Bjelorusija zatvara ambasadu u Finskoj Vlada saopćila da će ambasada u Helsinkiju biti zatvorena 1. septembra

Vlada Bjelorusije odlučila je zatvoriti svoju ambasadu u Finskoj, počevši od 1. septembra, navodi se u uredbi objavljenoj u petak na Nacionalnom pravnom internet portalu.

Uredbu je u četvrtak potpisao bjeloruski premijer Alexander Turchin, čime je poništena odluka iz 2011. godine o osnivanju ambasade.

Razlog za ovu odluku nije poznat.

Rad ambasade u Helsinkiju privremeno je obustavljen od 3. augusta. Diplomatska misija savjetovala je bjeloruskim državljanima da konzularne usluge potraže u drugim diplomatskim predstavništvima Bjelorusije, uključujući Generalni konzulat u Daugavpilsu u Latviji i ambasadu u Stockholmu.

Dvije zemlje uspostavile su diplomatske odnose 26. februara 1992. godine. Diplomatska misija Finske u Minsku počela je s radom 1. oktobra 2010. godine, dok ambasada Bjelorusije u Helsinkiju djeluje od 5. decembra 2011. godine.