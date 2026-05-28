Bivši službenik CIA-e optužen da je u kući skrivao više od 40 miliona dolara u zlatnim polugama

Esra Tekin
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Bivši visoki službenik CIA-e s pristupom strogo povjerljivim informacijama optužen je za krađu javnog novca, prema sudskim dokumentima i izvorima upoznatim s njegovom radnom historijom, javlja NBC u četvrtak.
David Rush, koji je obavljao rukovodeću funkciju, prošle sedmice je optužen pred sudom u Istočnom okrugu Virginije za krivično djelo krađe javnog novca.
Njegov advokat nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Prema izjavi FBI-ja, Rush je između novembra i marta tražio velike iznose novca, uključujući strane valute i zlatne poluge vrijedne desetine miliona dolara.
Navodno je zvaničnicima rekao da su sredstva potrebna za troškove povezane s poslom. Istražitelji su kasnije pronašli samo dio sredstava u skladišnom prostoru u blizini njegove kancelarije.
Federalni agenti su 18. maja pretresli Rushovu kuću i zaplijenili oko 300 zlatnih poluga vrijednih više od 40 miliona dolara, navodi se u sudskim dokumentima.
Agenti su također pronašli približno dva miliona dolara u američkoj valuti i 35 luksuznih satova.
U dokumentima se navodi da je Rush svjesno uzimao dio novca koji je tražio za službene potrebe i prebacivao ga u svoj dom radi lične koristi.
Sudski dokumenti ne navode agenciju u kojoj je Rush radio, ali su dvije osobe upoznate s njegovom radnom historijom rekle da je bio zaposlen u CIA-i. Jedna od njih kazala je da je većina, ako ne i sva sredstva, uključujući strane valute i zlato, pronađena.
CIA i FBI su u zajedničkom saopćenju naveli da je hapšenje uslijedilo nakon interne istrage CIA-e.
“Nakon što je interna istraga CIA-e identificirala moguće kršenje zakona, direktor CIA-e John Ratcliffe proslijedio je informacije FBI-ju radi provođenja krivične istrage“, navodi se u saopćenju.
Dodaje se da FBI sarađuje s CIA-om i Ministarstvom pravde SAD-a kako bi se slučaj u potpunosti istražio.
Slučaj bi mogao otvoriti pitanja o sistemu sigurnosnih provjera američke savezne vlade, koji je osmišljen kako bi otkrivao finansijske nepravilnosti i druge rizike među zaposlenima koji imaju pristup osjetljivim ili povjerljivim informacijama.
Američka vlada provodi detaljne provjere prije nego što zaposlenima u obavještajnim i sigurnosnim službama odobri pristup tajnim podacima.
Nakon zaposlenja, vlasti nastavljaju pratiti finansijske aktivnosti, putovanja, kreditne evidencije i druge podatke kroz program poznat kao “kontinuirana provjera“.
Još nije poznato kako je istraga protiv Rusha započela niti kada je napustio CIA-u.
U izjavi FBI-ja također se navodi da je Rush godinama lagao o svom obrazovanju i profesionalnoj prošlosti.
Tužitelji navode da je Rush tri puta aplicirao za posao u državnoj službi.
U prvoj prijavi tvrdio je da je diplomirao na Univerzitetu Clemson 2000. godine. U kasnijoj prijavi naveo je i da je stekao postdiplomsku diplomu na Politehničkom institutu Rensselaer.
Kada je 2009. uspješno aplicirao za posao, Rush je ponovo naveo te diplome, kao i tvrdnju da je završio obuku u Američkoj mornaričkoj školi za testne pilote.
U kasnijim prijavama za unapređenje navodno je tvrdio da je bio mentor za izradu magistarskih radova na Institutu za tehnologiju Ratnog zrakoplovstva i da je bio pilot američke mornarice.
Istražitelji tvrde da su te tvrdnje bile lažne. Prema optužnici, Rush nije diplomirao na školama koje je naveo, a Savezna uprava za avijaciju nije pronašla pilotski certifikat ili dozvolu registrovanu na njegovo ime.