Bivši italijanski premijer tvrdi da Evropa djeluje kao sluga prema Trumpu Romano Prodi naglasio da Evropa treba imati jedinstvenu sposobnost djelovanja

Bivši premijer Italije Romano Prodi kritikovao je pristup Evrope prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, rekavši da kontinent u odnosu prema Washingtonu djeluje kao sluga i da nema jasnu strategiju prema Kini, izvijestila je novinska agencija ANSA u subotu.

"Ponašamo se kao sluge pred Trumpom i ne znamo kako da se ponašamo pred Kinezima", rekao je Prodi na Festivalu ekonomije u Trentu.

Naglasio je potrebu za većim jedinstvom unutar Evropske unije, upozoravajući da bi blok trebao ojačati svoju sposobnost zajedničkog djelovanja.

"Evropa treba imati jedinstvenu sposobnost djelovanja", rekao je Prodi, ističući važnost koordinisanog evropskog odgovora na globalne izazove.

Evropa se suočava s novim tenzijama u transatlantskim odnosima tokom Trumpovog drugog mandata, pri čemu se pojavljuju neslaganja oko trgovine, sigurnosti i strateških prioriteta.