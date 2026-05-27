Bijela kuća: Nacrt prijedloga iz iranskih medija “potpuna izmišljotina” Bijela kuća je koristila skraćenicu MOU, koja označava memorandum o razumijevanju

Nacrt prijedloga za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji su objavili državni mediji u Teheranu, predstavlja „potpunu izmišljotinu“, saopštila je u srijedu Bijela kuća.

„Ovaj izvještaj medija pod kontrolom Irana nije tačan, a memorandum o razumijevanju (MOU) koji su ‘objavili’ je potpuna izmišljotina. Niko ne bi trebao vjerovati onome što objavljuju iranski državni mediji. Činjenice su važne“, navodi se u objavi Bijele kuće na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

