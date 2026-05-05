BiH: Zdenko Lučić kandidat pet hrvatskih stranaka za člana Predsjedništva Riječ je o strankama HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS, čime je okončan višemjesečni proces usaglašavanja oko zajedničkog kandidata za predstojeće izbore

Zdenko Lučić zvanično je kandidiran kao zajednički kandidat pet hrvatskih političkih stranaka za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, odlučeno je nakon sastanka stranačkih lidera održanog u utorak Mostaru.

Lučić će se u utrci za člana Predsjedništva BiH suprotstaviti kandidatima drugih političkih opcija, uključujući aktuelne i ranije najavljene kandidate iz hrvatskog i drugih konstitutivnih naroda.

U ranijim istupima Lučić je sebe predstavio kao “legitimnog kandidata” za člana Predsjedništva BiH.

On je na društvenim mrežama objavio i okvir svog političkog programa, navodeći da Bosna i Hercegovina, kao suverena i međunarodno priznata država tri konstitutivna naroda, djeluje u složenom i promjenjivom sigurnosnom okruženju.

Prema njegovim navodima, savremeni izazovi ne uključuju samo klasične vojne prijetnje, već i političke, društvene, ekonomske, kibernetičke, informacione, ekološke i zdravstvene rizike, uz naglasak na povezanost sigurnosti BiH sa sigurnošću Zapadnog Balkana i Evrope u cjelini.

Izbori u BiH biće održani početkom oktobra 2026.