BiH usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu MONEYVAL-a

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici u ponedjeljak jednoglasno je usvojio Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Za zakon, koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, glasalo je svih 14 prisutnih delegata.

Usvajanje ovog zakona jedan je od ključnih uslova da Bosna i Hercegovina izbjegne stavljanje na sivu listu MONEYVAL-a, tijela koje prati primjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Tokom rasprave, pojedini delegati su istakli da, osim ovog zakona, BiH mora ispuniti još nekoliko uvjeta kako bi u potpunosti odgovorila na preporuke međunarodnih institucija.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović naveo je da sjednici nije prisustvovao predstavnik predlagača zakona iz Ministarstva sigurnosti, odnosno vršilac dužnosti ministra Ivica Bošnjak, koji je obavijestio da se nalazi izvan zemlje.

Ademović je kazao da ni drugi predstavnici Ministarstva nisu bili prisutni, iako su bili najavljeni, zbog čega nije bilo mogućnosti za dodatna pojašnjenja tokom rasprave.

On je upozorio da, iako je zakon usvojen, ostaje još obaveza, uključujući uspostavu registra stvarnih vlasnika pravnih lica na nivou Federacije BiH, što je također jedna od preporuka MONEYVAL-a.

Dodao je da FATF razmatra napredak BiH u ispunjavanju međunarodnih standarda, te da je usvajanje zakona bilo ključno kako bi se izbjegle negativne posljedice po finansijski sektor i ekonomiju.

Predloženi zakon ima za cilj uspostavu efikasnog mehanizma za provođenje međunarodnih finansijskih sankcija, uključujući odluke Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, te jačanje sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Iz Vijeća ministara ranije je saopćeno da zakon doprinosi očuvanju međunarodne reputacije BiH i ispunjavanju preuzetih obaveza u oblasti finansijske sigurnosti.