Iz Ministarstva navode da su zvanični protokolarni aranžmani u Izraelu, tokom sastanaka Cvijanović s visokim izraelskim zvaničnicima, prekršili standarde međunarodne prakse

BiH uputila protestnu notu Izraelu zbog izostavljanja državne zastave tokom posjete Željke Cvijanović Iz Ministarstva navode da su zvanični protokolarni aranžmani u Izraelu, tokom sastanaka Cvijanović s visokim izraelskim zvaničnicima, prekršili standarde međunarodne prakse

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova Države Izrael izražavajući duboku zabrinutost i oštar protest zbog ozbiljnih protokolarnih nepravilnosti zabilježenih tokom zvanične posjete članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu, 22. juna ove godine, javlja Anadolu.

Iz Ministarstva navode da su zvanični protokolarni aranžmani u Izraelu, tokom sastanaka Cvijanović s visokim izraelskim zvaničnicima, prekršili standarde međunarodne prakse. Kako se ističe u noti, propušteno je osigurati propisno isticanje državnih obilježja te je umjesto zvanične zastave BiH "istaknuta zastava koja predstavlja jedan od entiteta Bosne i Hercegovine na način koji sugerira zvanično predstavljanje".



Ministarstvo je ovaj čin ocijenilo kao nespojiv s utvrđenim diplomatskim protokolom i međunarodnom praksom.

U dokumentu se posebno naglašava i politički kontekst same posjete, pri čemu se otvoreno kritikuje djelovanje članice Predsjedništva BiH. Iz MVP-a napominju da je Željka Cvijanović povezana s političkom strankom koja "uporno promovira secesionističke narative unutar Bosne i Hercegovine", čime se direktno doprinosi nestabilnom političkom okruženju i učestvuje u aktivnostima koje "rizikuju društvenu i sigurnosnu destabilizaciju kako unutar zemlje, tako i širom šireg regiona".

S obzirom na težinu incidenta, zvanično Sarajevo je poručilo da ovaj događaj predstavlja "ozbiljno kršenje standarda međunarodnog diplomatskog protokola i propust da se iskaže dužno poštovanje prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine".



Dodaje se i da ovakav propust ne oslikava stvarni nivo međusobnog poštovanja koji bi trebao karakterisati odnose dviju država.

Na kraju diplomatske note, Ministarstvo vanjskih poslova BiH zahtijeva hitno reagovanje i pojašnjenje u vezi s okolnostima koje su dovele do ovog protokolarnog propusta od nadležnih vlasti Države Izrael.