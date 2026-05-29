BiH otvorila počasni konzulat u Zadru, Snježana Kopruner imenovana za počasnu konzulicu Šefovi diplomatija dvije zemlje Konaković i Grlić Radman poručili da Hrvatska ostaje snažan zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina u petak je zvanično otvorila počasni konzulat u Zadru, a ceremoniji su prisustvovali ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

Za prvu počasnu konzulicu Bosne i Hercegovine u Zadru imenovana je Snježana Kopruner.

Grlić Radman je izjavio da otvaranje počasnog konzulata potvrđuje duboku povezanost i međusobno povjerenje koje Bosna i Hercegovina i Hrvatska kontinuirano grade kroz političku, ekonomsku i ljudsku saradnju.

“Hrvatska vlada, na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem, ostaje njen najsnažniji i najglasniji zagovornik Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Vjerujemo da je stabilna, funkcionalna i evropski orijentirana Bosna i Hercegovina u interesu svih njenih naroda i građana, kao i cijelog zapadnog Balkana“, rekao je Grlić Radman.

Dodao je da evropska perspektiva BiH predstavlja okvir dugoročne sigurnosti, ekonomskog razvoja i vladavine prava, te naglasio da će Hrvatska nastaviti pružati punu političku, diplomatsku i stručnu podršku tom procesu.

“Trajna stabilnost može se izgraditi samo otvorenim dijalogom, međusobnim poštovanjem i punom jednakošću tri konstitutivna naroda, što je zagarantovano Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom“, rekao je hrvatski ministar.

Istakao je i važnost nastavka razvoja zajedničkih infrastrukturnih, energetskih i transportnih projekata koji dodatno povezuju dvije zemlje i jačaju otpornost cijelog regiona.

“Republika Hrvatska će nastaviti graditi odnose s Bosnom i Hercegovinom na principima partnerstva i zajedničkih evropskih vrijednosti“, zaključio je Grlić Radman.

Šef bh. diplomatije Konaković izrazio je veliko zadovoljstvo otvaranjem konzulata, podsjećajući da je Hrvatska najvažniji vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine i zemlja s kojom dijeli najdužu granicu.

Pohvalio je angažman konzulice Kopruner i najavio da BiH u budućnosti planira otvoriti još dva počasna konzulata u Hrvatskoj.