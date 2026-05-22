Iz Ministarstva su podsjetili da je 22. maja 1992. godine zastava Bosne i Hercegovine prvi put podignuta ispred sjedišta UN-a

BiH obilježava 34 godine članstva u Ujedinjenim nacijama Iz Ministarstva su podsjetili da je 22. maja 1992. godine zastava Bosne i Hercegovine prvi put podignuta ispred sjedišta UN-a

Bosna i Hercegovina u petak obilježava 34 godine od prijema u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Iz Ministarstva su podsjetili da je 22. maja 1992. godine zastava Bosne i Hercegovine prvi put podignuta ispred sjedišta UN-a u New Yorku, što je označilo jedan od ključnih trenutaka u modernoj historiji zemlje i potvrdilo njen međunarodni legitimitet.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, ministarstvo navodi da je BiH od tada ostala posvećena multilateralizmu, dijalogu i međunarodnoj saradnji.

Dodaje se da je zemlja tokom godina aktivno učestvovala u radu međunarodnih tijela, uključujući mandate u Vijeću sigurnosti UN-a, angažman u Vijeću za ljudska prava i Komisiji za izgradnju mira, kao i u mirovnim misijama širom svijeta.

Ministarstvo je poručilo da Bosna i Hercegovina, vođena principima mira, poštovanja međunarodnog prava i zajedničke odgovornosti, ostaje opredijeljena da doprinosi jačanju međunarodne zajednice.