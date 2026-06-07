U izjavi za rusku agenciju RIA Novosti, Dodik je kazao da je ranije postignut dogovor o ovoj posjeti bez preciziranja datuma

BiH: Dodik očekuje dolazak Putina u Banju Luku na otvaranje rusko-srpskog hrama U izjavi za rusku agenciju RIA Novosti, Dodik je kazao da je ranije postignut dogovor o ovoj posjeti bez preciziranja datuma

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banju Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama u ovom dijelu BiH.

U izjavi za rusku agenciju RIA Novosti, Dodik je kazao da je ranije postignut dogovor o ovoj posjeti.

„Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekat ćemo, kad god to bude moguće. Kada bude u mogućnosti, realizirat ćemo to“, rekao je Dodik.

Podsjetio je da se s Putinom sastao u Moskvi tokom obilježavanja Dan pobjede, kada su, kako je naveo, postignuti dogovori o više pitanja.

Dodik je najavio i da će krajem septembra ponovo posjetiti Moskvu, ističući da će sigurno boraviti tamo 25. septembra.

Govoreći o međunarodnim odnosima, Dodik je ocijenio da je "Evropa izgubila ekonomski potencijal" te da će morati tražiti energiju i tržišta, dodajući da će odnos Rusije prema tome zavisiti od njenog rukovodstva.