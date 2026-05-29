BiH: Bivši šef državne policije traži istragu o navodnom švercu kokaina službenim vozilima u RS

Bivši direktor Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Perica Stanić zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska (MUP RS) odgovore na niz pitanja u vezi s mogućom umiješanošću pripadnika MUP-a i funkcionera u, kako je naveo, aktivnosti organizovanog kriminala i šverca narkotika, javlja Anadolu.

Stanić je u pismu MUP-u RS upitao da li su pojedini policijski službenici koristili svoj položaj i veze s visokim funkcionerima za izvršenje krivičnih djela organizovanog kriminala, uključujući navodni šverc kokaina.

Posebno je zatražio provjeru navoda da su službena vozila Vlade Republike Srpske i bivšeg premijera duže vrijeme korištena za prevoz većih količina kokaina, te da su takvi transporti, prema njegovim tvrdnjama, navodno obavljani uz policijsku pratnju i bez kontrole na graničnim prelazima.

Stanić je takođe pitao da li je šef obezbjeđenja tadašnjeg premijera koristio aplikaciju “Sky” i da li je, kako tvrdi, kriminalnim grupama obećavan siguran transport droge kroz institucije.

On je zatražio i informacije o tome da li su nadležni organi imali dokaze o ovim aktivnostima, te zašto, kako tvrdi, određene istrage nisu bile blagovremeno provedene.

U dijelu pisma Stanić je postavio i pitanje da li su službena vozila Vlade RS postala “logistika za krijumčarenje kokaina”.

Na optužbe je reagovao premijer RS Savo Minić, koji je rekao da će “svako ko ima osnovanu sumnju biti najstrože sankcionisan”, dok je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir poručio da se u MUP-u RS na svaku indiciju kriminala provodi unutrašnja istraga i da se “ne smije spekulisati”.

Stanić je ranije bio direktor SIPA-e i član Predsjedništva Pokreta “Sigurna Srpska”.