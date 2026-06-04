U saopćenju objavljenom na zvaničnoj stranici BIA navodi se da, prema operativnim saznanjima agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer boravi u Crnoj Gori

BIA savjetovala Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika U saopćenju objavljenom na zvaničnoj stranici BIA navodi se da, prema operativnim saznanjima agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer boravi u Crnoj Gori

Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) saopćila je u utorak da je zvanično savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog procijenjenog visokog sigurnosnog rizika.

U saopćenju objavljenom na zvaničnoj stranici BIA navodi se da, prema operativnim saznanjima agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer boravi u Crnoj Gori.

Dodaje se da bezbjednosna procjena, koja je više puta zatražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori, nije dostavljena BIA, što je, kako se navodi, suprotno pravilima profesionalne saradnje i odgovornog postupanja.

„Zbog neprijateljskog djelovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Bezbjednosno-informativna agencija je zvanično savjetovala predsjedniku Republike Srbije da ne putuje, jer je utvrđeno postojanje visokog bezbjednosnog rizika“, navodi se u saopćenju.

Planirano je da Vučić prisustvuje samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će biti održan u Tivtu 4. i 5. juna.