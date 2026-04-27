Berset u Sarajevu: Članstvo u Vijeću Evrope podrazumijeva i prihvatanje presuda Evropskog suda za ljudska prava

Generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berset izjavio je danas u Sarajevu nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH da članstvo u toj organizaciji podrazumijeva snažnu opredijeljenost za evropske vrijednosti te da je odlučujuća opredijeljenost za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i prihvatanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, javlja Anadolu.

"Mi smo i dalje opredijeljeni da pomognemo Bosni i Hercegovini i znamo da je to izazov i nalaženje zajedničkog je važno za sve u Evropi, i u ovoj regiji i među zemljama koje su članice EU i onima koje će to tek postati", poručio je Berset.

Istakao je da ova posjeta mora biti početak saradnje na realizaciji Akcionog plana i podrška svim naporima koje će BiH imati na izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Berset je najavio pokretanje Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (2026–2029.) s ciljem podrške demokratskom upravljanju, vladavini prava i ljudskim pravima.

Naveo je da je uloga Vijeća Evrope da radi na dugoročnim ciljevima "jer moramo biti u stanju da razmišljamo u decenijama i da imamo perspektive za zemlje, demokratske institucije i za populacije".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović naveo je da BiH ostaje posvećena ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava, što su i temeljne vrijednosti Vijeća Evrope.

Zahvalio je na najnovijoj rezoluciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u kojoj je iskazana podrška nezavisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti BiH te jasno ukazano na opasnosti koje prijete od pojedinih destruktivnih snaga koje ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum i ustavni poredak BiH.

Bećirović je istakao da smo dužni da provedemo sve presude Evropskog suda za ljudska prava i da nam je cilj ukinuti sistemsku diskriminaciju koja je utvrđena tim presudama kako bi postigli da svi građani budu jednaki pred zakonom.

Dodao je da je važno poslati poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da u Bosni i Hercegovini više nema mjesta ni za kakve nove linije razdvajanja, etničke podjele i bilo kakve ideje o podjelama i trećem entitetu.

Generalni sekretar Berset doputovao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, a osim s članovima Predsjedništva planirano je da se sastane i sa članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i njenom delegacijom u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, kao i sa predstavnicima organizacija civilnog društva.