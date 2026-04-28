Berset: Reforme ostaju ključne da bi svi građani BiH mogli u potpunosti ostvariti svoja prava Generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berset, koji je u Sarajevu učestvovao u predstavljanju Akcionog plana, istakao da Vijeće Evrope ostaje opredijeljeno pružanju podrške BiH zemlji na reformskom i evropskom putu

Predstavljanje Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2026 - 2029. označava novi korak u partnerstvu i podršci reformama na evropskom putu zemlje, poručio je generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berset, naglašavajući potrebu njihove konkretne provedbe, prenosi Anadolu.

Berset, koji u Sarajevu učestvuje u predstavljanju Akcionog plana, naglasio je da njegovo pokretanje predstavlja važan novi korak u partnerstvu između BiH i Vijeća Evrope, podsjetivši da je BiH postala članica ove međunarodne organizacije prije 24 godine.

Istakao je da Vijeće Evrope ostaje opredijeljeno pružanju podrške na reformskom i evropskom putu.

"Taj put nije lak i zahtijeva opredijeljenost svih koji su u njega uključeni" podvukao je, dodajući da pozdravlja napredak koji je ostvaren u BiH u raznim oblastima, objavila je Fena.

Također, pozdravio je i nedavno potpisivanje nekoliko konvencija Vijeća Evrope, uključujući Konvenciju o vještačkoj inteligenciji, trgovini organima i Konvenciju za zaštitu profesije advokata.

Međutim, kazao je da, iako potpisivanje predstavlja važan korak, ono što sada mora uslijediti je ratifikacija te djelotvorno provođenje tih dokumenata.

"Istovremeno, jasno nam je da su pred nama i izazovi. Daljnje reforme, uključujući ustavni okvir i izbore, ostaju ključne da bi svi građani mogli u potpunosti ostvariti svoja prava. To je posebno važno u svjetlu presude Sejdić i Finci, prije općih izbora u oktobru", istakao je Berset.

Napomenuo je da Vijeće Evrope pokreće Akcioni plan koji će omogućiti fokus na aktuelna pitanja, naglašavajući da je to konkretan izraz opredijeljenosti za demokratsku sigurnost BiH i njenu evropsku budućnost.

Dodao je da će biti pružena podrška reformama u ključnim oblastima, uključujući ljudska prava i pravosuđe, ali i demokratsko upravljanje, jednakost, kao i suočavanje s novim izazovima poput vještačke inteligencije i zaštite okoliša.

"Ovo je važan nastavak saradnje između Vijeća Europe i BiH", zaključio je generalni sekretar.

Generalni sekretar Vijeća Evrope, koje okuplja 46 država članica, boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini 27. i 28. aprila.