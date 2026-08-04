De Wever upozorio da migracije ne smiju postati sredstvo geopolitičkog pritiska i poručio da Evropa mora ojačati kontrolu svojih granica

Belgijski premijer pozvao lidere EU-a da ispitaju dešavanja u Ceuti De Wever upozorio da migracije ne smiju postati sredstvo geopolitičkog pritiska i poručio da Evropa mora ojačati kontrolu svojih granica

Belgijski premijer Bart De Wever pozvao je u utorak lidere Evropske unije da detaljno ispitaju okolnosti nedavnih migrantskih dešavanja u španskoj enklavi Ceuti, nakon što je prošle sedmice veliki broj migranata iz Maroka pokušao doći do tog teritorija.

Govoreći uoči sastanka ministara unutrašnjih poslova zemalja članica EU-a, De Wever je kazao da je potrebno utvrditi šta se tačno dogodilo tokom incidenta u Ceuti, prenijela je belgijska novinska agencija Belga.

"Čini se kao da postoje otvorena vrata i da svako ko želi izvršiti pritisak na nas može koristiti migracije kao geopolitičko oružje. To je posebno frustrirajuće", rekao je belgijski premijer.

On je ocijenio da je potrebna rasprava među evropskim liderima kako bi se razjasnile okolnosti događaja i način na koji bi Evropska unija trebala reagovati.

De Wever je rekao da razumije pozive pojedinih zemalja da se razmotri mogućnost isključenja Španije iz šengenskog prostora, ali je istakao da španski premijer Pedro Sanchez ima demokratski mandat da provodi migrantsku politiku svoje vlade.

"Jasno je da Evropa mora zatvoriti svoje granice", poručio je De Wever, dodajući da Sanchez ima pravo provoditi politike za koje je dobio podršku birača.

Više od 50.000 migranata ušlo je prošle sedmice iz Maroka u špansku enklavu Ceuta. Španske vlasti procijenile su da se do petka navečer više od 48.300 osoba vratilo u Maroko, dok su tokom migrantske krize stradale 72 osobe.

Ceuta i Melilla su španske enklave na sjevernoj obali Maroka i predstavljaju jedine kopnene granice Evropske unije s afričkim kontinentom.