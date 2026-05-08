Belgijski ministar poručio: Turska uzor u odbrambenoj industriji, traži se jača saradnja Theo Francken kaže za Anadolu da je Turska "velika ekonomska i geopolitička sila", očekuje potpisivanje 40 poslovnih sporazuma tokom posjete

Belgija vidi tursku odbrambenu industriju kao model za dublju saradnju povezanu s NATO-om u inovacijama, proizvodnji i izgradnji industrijskih kapaciteta

Belgijski ministar odbrane i vanjske trgovine Theo Francken, prije belgijske ekonomske misije u Ankari i Istanbulu, pohvalio je tursku odbrambenu industriju, rekavši da je uzor, te navodeći da bi dvije zemlje trebale produbiti saradnju u oblasti trgovine, odbrane, istraživanja i investicija.

U razgovoru za agenciju Anadolu prije belgijske ekonomske misije u Turskoj od 10. do 14. maja, Francken je rekao da su ekonomske misije "uvijek stvar kontakata i ugovora".

"Nadam se da će ekonomska misija poput ove u Turskoj, imati mnogo dobrih kontakata, umrežavanja, novih poslova, novih portfolija, novih ideja između belgijskih i turskih kompanija, između belgijskih istraživačkih instituta i univerziteta i turskih univerziteta i istraživačkih instituta na najvišem nivou", rekao je.

"A onda, naravno, ugovori, dogovori, poslovni dogovori. I već smo na putu do 40 poslovnih dogovora koji će biti potpisani. Dakle, vrlo dobro, vrlo pozitivno. I ima još toga u narednim danima. Dakle, mnogo dogovora se finalizira", dodao je.

Belgijska misija, koju predvodi kraljica Mathilde, bit će prva takva posjeta Turskoj u 14 godina.

Francken je rekao da je Turska ključni partner za Belgiju, s obimom bilateralne trgovine od osam milijardi dolara (6,83 milijarde eura).

"Turska je vrlo važan trgovinski partner. Imamo trgovinski budžet od osam milijardi dolara, tako da je to prilično visoko", rekao je.

Nazivajući Tursku ključnom zemljom, Francken je rekao da ona služi kao kapija za Aziju, Bliski istok i Evropu.

"Vi ste kapija i super važna zemlja. Naravno, mi smo saveznici unutar NATO-a. Imamo mnogo zajedničke historije. Imamo veliku tursku govornu zajednicu u Belgiji", rekao je.

"Mislim da je Turska velika ekonomska sila, geopolitička sila. I da, moramo sarađivati. To je u našem interesu. To je također u interesu Turske", dodao je.

- Turska uzor -

Francken je rekao da Belgija vidi veliki potencijal za saradnju s Turskom u sektoru odbrane.

"Mislim da je Turska zaista uzor", rekao je, ukazujući na napredak zemlje u istraživanju i razvoju, inovacijama, proizvodnji i visokokvalifikovanoj radnoj snazi.

"Oni su zaista veoma, veoma vrhunski kada govorimo o inovacijama u odbrani i snažnoj odbrani. Dakle, za mene je to uzor. Mislim da možemo mnogo naučiti", dodao je.

Francken je rekao da će delegacija uključivati ​​oko 500 učesnika, više od 300 preduzeća i veliki broj istraživačkih instituta i univerziteta.

"Mislim da dolazi i 60 do 80 kompanija iz odbrambene industrije. Dakle, postoji mnogo predstavnika naše odbrambene industrije koji su veoma zainteresovani da uče od vaše odbrambene industrije", rekao je.

- Samit u Ankari izuzetno važan -

O samitu NATO-a koji se očekuje da će Turska u Ankari održati u julu, Francken je rekao da se nada nižim tenzijama unutar saveza.

"Nadam se da ćemo imati manje tenzija unutar našeg saveza. Teško je. Uvijek govorim o bračnoj krizi. Osamdeset godina smo zajedno, a onda imamo malu bračnu krizu", rekao je.

"Kada imate bračnu krizu, važno je voditi dijalog, slušati jedni druge i nastaviti taj dijalog", dodao je.

Francken je rekao da će se samit u Ankari vjerovatno fokusirati na odbrambenu industriju, izgradnju kapaciteta, proizvodnju i koprodukciju između SAD-a, Evrope, Turske, Kanade i drugih saveznika.

"Dakle, tome se nadam. Vidjet ćemo. I nadam se da će gospodin Trump (američki predsjednik Donald) imati dobre dane. Bilo bi vrlo dobro, dobro raspoloženje u tom trenutku. Bilo bi sjajno imati sve tamo dobro raspoložene", rekao je.

Na pitanje da li bi Evropa mogla razviti alternativu američkom sigurnosnom i nuklearnom kišobranu ako bude potrebno, Francken je rekao da to nije scenario o kojem želi razgovarati.

"Imamo ovaj savez. NATO je jak, najjači savez u 80 godina u historiji čovječanstva. Dakle, moramo nastaviti biti ujedinjeni. Podijeljeni padamo, ujedinjeni stojimo", rekao je.

Francken je rekao da Washington dosljedno govori evropskim saveznicima da pojačaju konvencionalnu odbranu, dok istovremeno održavaju ulogu SAD-a u nuklearnom odvraćanju.

"Što se tiče nuklearnog oružja, Amerikanci će uvijek igrati svoju ulogu u odbrani i imati nuklearnu doktrinu kao temelj NATO saveza", rekao je.

Upozorio je na ponovljene javne debate o nuklearnim sposobnostima.

"Ponekad mogu biti malo ljut kada ljudi, svjetski i evropski lideri pričaju o nuklearnoj energiji. To je kao da imate sendvič s glupostima. Ne mislim da je dobra ideja stalno pričati o nuklearnoj energiji, jer nas naši neprijatelji stalno posmatraju", rekao je.

"Zato nemojte pričati, samo djelujte. Mislim da je to moja lekcija i moj savjet", dodao je.

- Ne želim carine s Turskom -

Francken je rekao da Belgija želi proširiti trgovinu s Turskom bez korištenja carina kao alata.

"Bez carina. Mislim da tarife zaista nisu rješenje za probleme koje imamo", rekao je.

"Vidimo da neke druge zemlje ovo zaista koriste kao alat. To nije politika koju želim. Ne želim imati carine s Turskom", dodao je.

Francken je rekao da Belgija i Turska već imaju dobro partnerstvo i "dobar sporazum", dodajući da obje strane mogu učiniti više u poljoprivredi i drugim sektorima.

"Imati carine bila bi užasna ideja", rekao je.

Rekao je da su belgijske kompanije zainteresovane za nekoliko oblasti u Turskoj, uključujući nauke o životu, biotehnologiju, zdravstvo, odbranu, poljoprivredu i preradu hrane.

"Pivo, znate, belgijsko pivo i čokolade, to je kao super dobar izvoz. Dakle, imamo mnogo toga što možemo ponuditi", rekao je.

Francken je pohvalio i tursko tržište rada, rekavši da zemlja ima vrijedne ljude, niže troškove rada od Belgije i snažan bazen kvalifikovanih mladih diplomaca.

"Mnogo je toga što možemo učiniti zajedno. Visokokvalifikovani ljudi. Također, imamo toliko mladih ljudi koji izlaze sa univerziteta, izlaze iz vašeg obrazovnog sistema, koji su zaista visokokvalifikovani", rekao je.

Francken je rekao da se raduje političkim sastancima, kao i poslovnim kontaktima tokom posjete.

"Siguran sam da ćemo sljedeće sedmice imati sjajne dane u Turskoj, Ankari i Istanbulu, svi spremni za to", rekao je.