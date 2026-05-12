Dok su sve oči uprte u trku u pomorskom naoružanju između Kine i SAD-a, Turska tiho izrasta u pomorsku silu, rekao je Francken nakon posjete brodogradilištu Sedef

Belgijski ministar odbrane: Turska tiho izrasta u pomorsku silu Dok su sve oči uprte u trku u pomorskom naoružanju između Kine i SAD-a, Turska tiho izrasta u pomorsku silu, rekao je Francken nakon posjete brodogradilištu Sedef

Belgijski ministar odbrane Theo Francken u utorak je pohvalio izrastanje Turske u pomorsku silu u trenutku dok je fokus svijeta usmjeren na trku u pomorskom naoružanju između Kine i SAD-a.

"Dok su sve oči uprte u trku u pomorskom naoružanju između Kine i SAD-a, Turska tiho izrasta u pomorsku silu", napisao je Francken na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, nakon što je posjetio brodogradilište Sedef u Istanbulu.

On je ukazao na činjenicu da Turska ne samo da naručuje, već i u domaćim okvirima gradi podmornice, korvete, fregate, razarače i nosače aviona.

"Oni to rade brzo, uz visok kvalitet i konkurentne cijene. Turska ratna plovila postepeno osvajaju teren na globalnom tržištu", dodao je Francken.

Napomenuo je da je turska ekonomija ubrzano rasla u proteklih 20 godina, istovremeno uspijevajući da izađe iz inflatorne oluje koju je iskusila posljednjih godina. Rekao je da je jedna od pouka koju je izvukao ta da "teška vremena zahtijevaju teške mjere".

"Istanbul nije samo kapija ka Centralnoj Aziji, već i ka arapskom svijetu, uključujući i medijsku sferu. Svi veliki arapski mediji su ovdje predstavljeni", dodao je Francken.

Francken se nalazi u delegaciji koja prati belgijsku kraljicu Mathildu, koja je u nedjelju doputovala u Istanbul predvodeći ekonomsku misiju na visokom nivou, s ciljem jačanja trgovinskih i investicionih veza između Brisela i Ankare.