Belgijska mornarica rizikuje operacije bez fregata zbog kašnjenja isporuke novih ratnih brodova

Belgijska mornarica mogla bi nekoliko godina ostati bez ijedne operativne fregate nakon novih kašnjenja u zajedničkom belgijsko-nizozemskom programu ratnih brodova, objavili su u subotu lokalni mediji.

Prvo belgijsko plovilo sada se ne očekuje prije 2034. godine, što je sedam godina kasnije od prvobitnog plana, prenosi list "De Morgen" na nizozemskom jeziku.

Belgija i Nizozemska zajednički su naručile četiri protivpodmorničke fregate od nizozemskog brodograditelja, ali je nizozemsko Ministarstvo odbrane ove sedmice saopćilo da je izgradnja ponovo odgođena.

Mornarica trenutno koristi dvije fregate "Leopold I" i "Louise-Marie", koje su nedavno učestvovale u NATO operacijama u baltičkom regionu i drugim misijama.

Međutim, prema navodima izvještaja, brodovi se već približavaju kraju svog radnog vijeka i ne očekuje se da će ostati operativni do sredine 2030-ih godina.

Bez zamjenskih brodova Belgija bi mogla privremeno izgubiti ključnu pomorsku sposobnost, što je pokrenulo rasprave o hitnim mjerama.

Među opcijama koje se razmatraju navodno su prenamjena minolovaca za širu upotrebu ili iznajmljivanje fregata kao privremenog rješenja.

Troškovi nabavke novih plovila također su nastavili rasti. Početne procjene od 600 miliona eura po brodu porasle su na oko milijardu eura, uz dodatnih 250 miliona eura očekivanih troškova.