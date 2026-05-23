Belgija se suočila s historijskom presudom zbog zločina protiv čovječnosti iz kolonijalnog perioda Presuda predstavlja prvi slučaj da je jedna evropska država osuđena za zločine protiv čovječnosti povezane s kolonijalnom prošlošću

Kasacioni sud je konačnio presudio protiv Belgije u historijskoj presudi kojom se prisilno odvajanje djece mješovitog porijekla tokom kolonijalne vladavine priznaje kao zločin protiv čovječnosti, što pravni stručnjaci opisuju kao prvi slučaj u Evropi.

Presuda potvrđuje odluku Apelacionog suda u Briselu iz decembra 2024. godine i odbacuje žalbu koju je podnijela belgijska država, prenijela je televizija RTL Info na francuskom jeziku u subotu.

Slučaj se odnosi na prisilno odvajanje petero djece od njihovih majki u tadašnjem Belgijskom Kongu tokom kolonijalnog perioda.

Sud je naložio Belgiji da isplati 50.000 eura odštete svakoj od pet tužiteljica, sada žena u sedamdesetim godinama, koje su podnijele tužbu 2020. godine.

"Ovo je prva presuda protiv jedne evropske države za zločin protiv čovječnosti počinjen tokom kolonizacije", rekla je njihova advokatica Michele Hirsch.

Prema nalazima suda, žene su rođene između 1945. i 1950. godine od crnih majki iz Konga i bijelih očeva na području današnje Demokratske Republike Kongo.

U ranom djetinjstvu, između druge i četvrte godine života, prisilno su odvojene od porodica i smještene u ustanove, od kojih su mnogima upravljale katoličke crkvene institucije.

Apelacioni sud je ranije presudio da su ta odvajanja bila dio sistematske politike usmjerene protiv djece mješovitog porijekla i da predstavljaju zločine protiv čovječnosti.

Sud je također utvrdio da zastara ne može biti primijenjena.

U presudi se navodi da su djeca odvedena "bez pristanka" kao dio "sistematskog plana traganja i otmica" zasnovanog na rasnom porijeklu te smještena u ustanove u kojima tužiteljice tvrde da su bile izložene zlostavljanju.

Belgijska vlada je još 2019. godine priznala da su djeca mješovitog porijekla iz bivših kolonija bila izložena "ciljanoj segregaciji", što je dovelo do trajnog gubitka identiteta i razdvajanja porodica.